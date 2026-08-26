استقبال فیبا از بازگشت ستاره ۲۱ ساله به ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال در حالی روز جمعه (۶ شهریور) با دیدار برابر نیوزیلند به صورت رسمی وارد مرحله دوم و پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ می شود که محمد امینی را بعد از یک وقفه طولانی در اختیار خواهد داشت.

امینی در رقابت های ۲۰۲۵ کاپ آسیا که به میزبانی عربستان برگزار شد و با عنوان سومی ایران همراه بود، در دیدار نیمه نهایی برابر استرالیا از ناحیه زانو آسیب دید و به همین دلیل نتوانست تیم ملی را در دیدار رده بندی برابر نیوزیلند همراهی کند. در آن دیدار تیم ملی ایران ۷۹ بر ۷۳ پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

بعد از کاپ آسیا، محمد امینی تیم ملی بسکتبال را در هیچ دیداری همراهی نکرد در حالیکه این بازیکن در کاپ آسیا به طور میانگین ۱۴.۶ امتیاز و ۵.۸ ریباند کسب کرد و بهترین عملکرد او در مرحله یک چهارم نهایی بود، زمانی که ۳۰ ریباند و ۱۱ ریباند از دست داد تا تیمش را در یک بازگشت حماسی به پیروزی ۷۸ بر ۷۵ مقابل چین تایپه هدایت کند.

محمد امینی در مرحله نخست انتخابی جام جهانی هم به دلایل شخصی حضور نداشت. حالا او با بازگشت به ترکیب تیم ملی بسکتبال برای مرحله دوم انتخابی جام جهانی، ترکیب این تیم را کاملتر کرده است. این بازگشت مورد توجه فدراسیون جهانی بسکتبال هم قرار گرفته است. این فدراسیون در گزارشی به این بازگشت اشاره داشته و با عنوان «بازگشت ستاره جوان، انگیزه‌ای عظیم برای تیم ملی» به آن پرداخته است.

در این گزارش ضمن اشاره به آنچه باعث غیبت چندماهه محمد امینیِ ۲۱ ساله در ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران شد، مروری بر کاپ آسیا و پیروزی برابر نیوزیلند (رده بندی) در غیاب محمد امینی شده و اینطور عنوان شده است که:

پنجره چهارم انتخابی جام جهانی که قرار است محمد امینی در آن شرکت داشته باشد، چهارمین حضور او در سطح بزرگسالان خواهد بود. می‌توان به یاد آورد که او اولین بازی خود را برای تیم مردان در جام جهانی ۲۰۲۳ انجام داد، سپس برای مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۵ بازگشت.

این بار، او تجربه بیشتری را در کارنامه خود دارد. امینی که چهار سال عضو باشگاه فرانسوی SLUC نانسی بسکت است، در لیگ تابستانی NBA ۲۰۲۶ در جولای گذشته برای بوستون سلتیکس بازی کرد. بازگشت او، با وجود غیبت سینا واحدی، که پس از مصدومیت رباط صلیبی قدامی که در ماه مارس گذشته در عرصه باشگاهی متحمل شد، همچنان در مسیر بهبودی گام برمی‌دارد، تیم ایران را حتی بهتر خواهد کرد.

در این گزارش تاکید شده است: امینی با قد ۲.۰۱ مترخود، به نوعی در خط دفاعی به عنوان یک ناهماهنگی جدید عمل می‌کند و به چرخشی که در حال حاضر صارم جعفری، مبین شیخی و پیتر گیرگوریان را در خود جای داده است، پویایی بیشتری می‌بخشد.