به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بر اساس این فراخوان، مجموعه‌ای از اولویت‌های سیاستی، زیرساختی، ملی و سلامت‌محور تحت پوشش قرار گرفته‌اند. در بخش اجرایی و سیاستی، تمرکز اصلی بر تحقق کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت سازوکارهای پشتیبانی از خانواده‌های دارای فرزند است. هم‌زمان، در بعد زیرساختی، توسعه و گسترش مراکز جامع مشاوره و سلامت خانواده و کودک در کنار حمایت از مراکز تخصصی این حوزه دنبال می‌شود.

همچنین در راستای تقسیم کار ملی، شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز جامع، برای تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی در دستور کار قرار دارد. در بخش سلامت و فناوری‌های زیستی نیز این فراخوان بر حمایت از پژوهش و تجاری‌سازی محصولات پیشرفته درمانی (ATMPs) متمرکز است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های مبتنی بر سلول، ژن و بافت، گام‌های نوینی برای حفظ و ارتقای سلامت مادر و کودک برداشته شود.

صاحب‌نظران، پژوهشگران و فناوران علاقه‌مند تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی به نشانی khedmat.isti.ir طرح‌های خود را ثبت و ارسال نمایند. همچنین متقاضیان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر برنامه‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۳۵۳۰۰۰۰ (داخلی ۷۹۹۱) تماس بگیرند.