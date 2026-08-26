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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

حمایت از طرح‌های نوآورانه جوانی جمعیت با هدف ارتقای نرخ باروری

حمایت از طرح‌های نوآورانه جوانی جمعیت با هدف ارتقای نرخ باروری

معاونت علمی نخستین فراخوان حمایت از طرح‌های حوزه جوانی جمعیت را با هدف تبدیل ایده‌های نوآورانه به اقداماتی اثرگذار برای حل چالش‌های خانواده و ارتقای نرخ باروری منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بر اساس این فراخوان، مجموعه‌ای از اولویت‌های سیاستی، زیرساختی، ملی و سلامت‌محور تحت پوشش قرار گرفته‌اند. در بخش اجرایی و سیاستی، تمرکز اصلی بر تحقق کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت سازوکارهای پشتیبانی از خانواده‌های دارای فرزند است. هم‌زمان، در بعد زیرساختی، توسعه و گسترش مراکز جامع مشاوره و سلامت خانواده و کودک در کنار حمایت از مراکز تخصصی این حوزه دنبال می‌شود.

همچنین در راستای تقسیم کار ملی، شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز جامع، برای تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی در دستور کار قرار دارد. در بخش سلامت و فناوری‌های زیستی نیز این فراخوان بر حمایت از پژوهش و تجاری‌سازی محصولات پیشرفته درمانی (ATMPs) متمرکز است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های مبتنی بر سلول، ژن و بافت، گام‌های نوینی برای حفظ و ارتقای سلامت مادر و کودک برداشته شود.

صاحب‌نظران، پژوهشگران و فناوران علاقه‌مند تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی به نشانی khedmat.isti.ir طرح‌های خود را ثبت و ارسال نمایند. همچنین متقاضیان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر برنامه‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۳۵۳۰۰۰۰ (داخلی ۷۹۹۱) تماس بگیرند.

کد مطلب 6928355
مهتاب چابوک

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