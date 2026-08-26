رنج خراسان جنوبی از عقب ماندگی زیرساختی؛ طرح انتقال آب متوقف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی ظهر چهارشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از دولتمردان و دستگاههای اجرایی استان، اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی همواره همراهی و همدلی خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان دادهاند و در ماههای اخیر نیز در کنار نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، انتظامی و دستگاههای امنیتی، دستگاههای اجرایی استان نیز تلاشهای بزرگی انجام دادند.
وی افزود: این همکاری و همدلی، سرمایه اجتماعی ارزشمندی ایجاد کرده است که باید قدر آن را دانست و برای تقویت آن تلاش کرد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با قدردانی از حضور نماینده دولت در استان گفت: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد اقدامات خوبی در خراسان جنوبی در حال انجام است، اما بسیاری از مشکلات استان ریشه در ضعف زیرساختها دارد و برای رفع این عقبماندگی تاریخی باید توجه ویژهای صورت گیرد.
نخعی با اشاره به وضعیت راههای استان بیان کرد: با وجود همه تلاشها و پیگیریهای نمایندگان، استاندار و مدیران اجرایی، بخش قابل توجهی از جادههای ارتباطی خراسان جنوبی همچنان دوطرفه است و وضعیت راههای روستایی نیز به مراتب نامناسبتر است.
اعتبارات پروژه راه آهن خراسان جنوبی در اولویت قرار گیرد
وی ادامه داد: خراسان جنوبی از یک عقبماندگی تاریخی در حوزه زیرساختها رنج میبرد و توسعه راهها و بزرگراهها باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی دولت مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی همچنین راهآهن را یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی استان دانست و گفت: پروژه راهآهن خراسان جنوبی با وجود همه مشکلات، با پیگیری و تلاشهای فراوان حفظ شده است چراکه این پروژه میتواند استان را با ظرفیتهای فراوان اقتصادی و معدنی از بنبست خارج کند.
نخعی تصریح کرد: پروژه راهآهن خراسان جنوبی نیازمند همت و اعتباری بسیار بیشتر از آن چیزی است که در سفر رئیسجمهور مصوب شده است.
وی افزود: انتظار ما این است که دولت با توجه ویژه به این پروژه، اعتبارات مورد نیاز آن را تأمین کند.
نخعی گفت: برای تکمیل راهآهن شرق کشور باید موضوع از نزدیک بررسی شود و سهم خراسان جنوبی از اعتبارات این محور به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان گفت: خراسان جنوبی از ثروتها و ظرفیتهای عظیم معدنی برخوردار است، اما سؤال اساسی این است که این ظرفیتها چگونه باید به ثروت و ارزش افزوده برای مردم استان تبدیل شود.
نخعی تأکید کرد: زمانی میتوان از ظرفیتهای معدنی و اقتصادی خراسان جنوبی به شکل مطلوب استفاده کرد که زیرساختهای لازم از جمله راه، راهآهن و سایر زیرساختهای توسعهای فراهم شود و دولت در این زمینه نگاه ویژهای به استان داشته باشد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با بیان اینکه بحران آب در استان به یک مسئله جدی تبدیل شده است، گفت: موضوع آب امروز هم در بخش کشاورزی و صنعت و هم در تأمین آب شرب مردم به یک بحران تبدیل شده و کمتر منطقهای در شمال، جنوب، شرق و غرب استان وجود دارد که با تنش آبی مواجه نباشد.
گلایه از عدم پیشرفت پروژه انتقال آب
نخعی ظهر اظهار کرد: پروژه انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی با وجود اهمیت حیاتی آن برای شرق کشور، حدود دو سال است که عملاً متوقف مانده و خبر جدی از پیشرفت آن به گوش نمیرسد و در واقع به کما رفته است.
وی افزود: انتظار داریم دولت محترم توجه ویژهای به پروژه انتقال آب داشته باشد؛ چراکه این طرح برای آینده شرق کشور و تأمین نیازهای آبی استانهای این منطقه اهمیت حیاتی دارد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی ادامه داد: بخشی از مشکلات استان به دلیل نبود توجه کافی در برخی دستگاهها و سازمانها است و لازم است نگاه ویژهای به خراسان جنوبی و مسائل اساسی آن وجود داشته باشد.
نخعی با اشاره به هدررفت روانآبهای استان گفت: بخش قابل توجهی از روانآبهای خراسان جنوبی به راحتی از مرز استان خارج شده و وارد کشور افغانستان میشود؛ این در حالی است که همان کشور حقابه قانونی ایران را نیز بهطور کامل تأمین نمیکند.
وی تصریح کرد: با وجود همه تلاشهایی که در استان انجام میشود، هنوز مسائل اساسی خراسان جنوبی نیازمند تصمیمگیری و حمایت جدی در سطح ملی است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان پا به پای استاندار و مدیران اجرایی در دستگاههای مختلف برای حل مشکلات استان تلاش میکند، اما انتظار داریم دولت نیز برای جبران عقبماندگی تاریخی خراسان جنوبی، بهویژه در حوزه آب و زیرساختها، اهتمام ویژهای داشته باشد.
نخعی تأکید کرد: خراسان جنوبی امروز با مجموعهای از ظرفیتهای اقتصادی، معدنی و انسانی روبهروست و بهرهگیری از این ظرفیتها بدون تأمین زیرساختهای اساسی، بهویژه آب، امکانپذیر نخواهد بود.
اشاره به موضوع قاچاق سوخت
وی ادامه داد: از مرزهای خراسان جنوبی یک لیتر سوخت قاچاق نمی شود ولی در مسیر قاچاق هستیم ولی برچسب قاچاق سوخت متاسفانه به استان ما زده می شود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه یادآور شد:نمی شود که در خراسان جنوبی به شدت با قاچاق سوخت مقابله کرد ولی در استان های دیگر اینگونه نباشد.
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