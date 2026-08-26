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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

رنج خراسان جنوبی از عقب ماندگی زیرساختی؛ طرح انتقال آب متوقف شده است

رنج خراسان جنوبی از عقب ماندگی زیرساختی؛ طرح انتقال آب متوقف شده است

بیرجند- رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت: پروژه انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی با وجود اهمیت حیاتی آن برای شرق کشور، حدود دو سال است که عملاً متوقف مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی ظهر چهارشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از دولت‌مردان و دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی همواره همراهی و همدلی خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان داده‌اند و در ماه‌های اخیر نیز در کنار نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، انتظامی و دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های اجرایی استان نیز تلاش‌های بزرگی انجام دادند.

وی افزود: این همکاری و همدلی، سرمایه اجتماعی ارزشمندی ایجاد کرده است که باید قدر آن را دانست و برای تقویت آن تلاش کرد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با قدردانی از حضور نماینده دولت در استان گفت: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد اقدامات خوبی در خراسان جنوبی در حال انجام است، اما بسیاری از مشکلات استان ریشه در ضعف زیرساخت‌ها دارد و برای رفع این عقب‌ماندگی تاریخی باید توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

نخعی با اشاره به وضعیت راه‌های استان بیان کرد: با وجود همه تلاش‌ها و پیگیری‌های نمایندگان، استاندار و مدیران اجرایی، بخش قابل توجهی از جاده‌های ارتباطی خراسان جنوبی همچنان دوطرفه است و وضعیت راه‌های روستایی نیز به مراتب نامناسب‌تر است.

اعتبارات پروژه راه آهن خراسان جنوبی در اولویت قرار گیرد

وی ادامه داد: خراسان جنوبی از یک عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه زیرساخت‌ها رنج می‌برد و توسعه راه‌ها و بزرگراه‌ها باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی همچنین راه‌آهن را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی استان دانست و گفت: پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی با وجود همه مشکلات، با پیگیری و تلاش‌های فراوان حفظ شده است چراکه این پروژه می‌تواند استان را با ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و معدنی از بن‌بست خارج کند.

نخعی تصریح کرد: پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی نیازمند همت و اعتباری بسیار بیشتر از آن چیزی است که در سفر رئیس‌جمهور مصوب شده است.

وی افزود: انتظار ما این است که دولت با توجه ویژه به این پروژه، اعتبارات مورد نیاز آن را تأمین کند.

نخعی گفت: برای تکمیل راه‌آهن شرق کشور باید موضوع از نزدیک بررسی شود و سهم خراسان جنوبی از اعتبارات این محور به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: خراسان جنوبی از ثروت‌ها و ظرفیت‌های عظیم معدنی برخوردار است، اما سؤال اساسی این است که این ظرفیت‌ها چگونه باید به ثروت و ارزش افزوده برای مردم استان تبدیل شود.

نخعی تأکید کرد: زمانی می‌توان از ظرفیت‌های معدنی و اقتصادی خراسان جنوبی به شکل مطلوب استفاده کرد که زیرساخت‌های لازم از جمله راه، راه‌آهن و سایر زیرساخت‌های توسعه‌ای فراهم شود و دولت در این زمینه نگاه ویژه‌ای به استان داشته باشد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با بیان اینکه بحران آب در استان به یک مسئله جدی تبدیل شده است، گفت: موضوع آب امروز هم در بخش کشاورزی و صنعت و هم در تأمین آب شرب مردم به یک بحران تبدیل شده و کمتر منطقه‌ای در شمال، جنوب، شرق و غرب استان وجود دارد که با تنش آبی مواجه نباشد.

گلایه از عدم پیشرفت پروژه انتقال آب

نخعی ظهر اظهار کرد: پروژه انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی با وجود اهمیت حیاتی آن برای شرق کشور، حدود دو سال است که عملاً متوقف مانده و خبر جدی از پیشرفت آن به گوش نمی‌رسد و در واقع به کما رفته است.

وی افزود: انتظار داریم دولت محترم توجه ویژه‌ای به پروژه انتقال آب داشته باشد؛ چراکه این طرح برای آینده شرق کشور و تأمین نیازهای آبی استان‌های این منطقه اهمیت حیاتی دارد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی ادامه داد: بخشی از مشکلات استان به دلیل نبود توجه کافی در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها است و لازم است نگاه ویژه‌ای به خراسان جنوبی و مسائل اساسی آن وجود داشته باشد.

نخعی با اشاره به هدررفت روان‌آب‌های استان گفت: بخش قابل توجهی از روان‌آب‌های خراسان جنوبی به راحتی از مرز استان خارج شده و وارد کشور افغانستان می‌شود؛ این در حالی است که همان کشور حقابه قانونی ایران را نیز به‌طور کامل تأمین نمی‌کند.

وی تصریح کرد: با وجود همه تلاش‌هایی که در استان انجام می‌شود، هنوز مسائل اساسی خراسان جنوبی نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت جدی در سطح ملی است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان پا به پای استاندار و مدیران اجرایی در دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات استان تلاش می‌کند، اما انتظار داریم دولت نیز برای جبران عقب‌ماندگی تاریخی خراسان جنوبی، به‌ویژه در حوزه آب و زیرساخت‌ها، اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

نخعی تأکید کرد: خراسان جنوبی امروز با مجموعه‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی، معدنی و انسانی روبه‌روست و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها بدون تأمین زیرساخت‌های اساسی، به‌ویژه آب، امکان‌پذیر نخواهد بود.

اشاره به موضوع قاچاق سوخت

وی ادامه داد: از مرزهای خراسان جنوبی یک لیتر سوخت قاچاق نمی شود ولی در مسیر قاچاق هستیم ولی برچسب قاچاق سوخت متاسفانه به استان ما زده می شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه یادآور شد:نمی شود که در خراسان جنوبی به شدت با قاچاق سوخت مقابله کرد ولی در استان های دیگر اینگونه نباشد.

کد مطلب 6928576

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