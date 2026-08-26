۵۰ کیلومتر به راه های دوبانده خراسان جنوبی افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: مردم خراسان جنوبی همواره همراهی و همدلی خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان داده‌اند و در ماه‌های اخیر نیز در کنار نیروهای ارتش، سپاه، انتظامی و دستگاه‌های امنیتی، نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت استان ایفا کردند.

هاشمی با اشاره به موقعیت مرزی استان گفت: خراسان جنوبی طولانی‌ترین مرز مشترک با کشور دوست و همسایه افغانستان را دارد، اما با وجود حوادث مختلفی که در ماه‌های اخیر در کشور رخ داد، به گواه مسئولان، استان ما یکی از امن‌ترین استان‌های مرزی کشور بود.

وی افزود: در حوادث اخیر، مدیریت میدانی و تصمیم‌گیری به‌موقع مسئولان استان موجب شد امنیت به شکل مطلوب حفظ شود و حتی یک نفر در استان دچار آسیب و خونریزی نشود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حادثه فوت یکی از جوانان اهل سنت استان در تهران گفت: در این موضوع نیز مردم و مسئولان استان با بصیرت و آرامش برخورد کردند و اجازه ندادند این حادثه به عاملی برای ایجاد اختلاف و خدشه به وحدت تبدیل شود.

راه‌آهن؛ پروژه‌ای حیاتی برای توسعه خراسان جنوبی

وی در ادامه به پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: مسیر راه‌آهن استان حدود ۴۲۰ کیلومتر است که در ۱۴ قطعه و با حضور ۱۴ پیمانکار در حال اجراست و برخی قطعات پیشرفت بسیار خوبی دارند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: تاکنون حدود ۳.۸ همت برای این پروژه هزینه شده و اعتبارات قابل توجهی در دولت گذشته و دولت چهاردهم برای اجرای آن اختصاص یافته است.

هاشمی بیان کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان، ۱۱۳ درصد اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴ تخصیص یافت که با توجه به شرایط خاص کشور و قرار داشتن در یک سال جنگی، اقدام قابل توجهی محسوب می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی به رویکرد استان برای ارتباط مستقیم با مردم اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی از نخستین استان‌هایی بود که موضوع حضور مدیران در مساجد و برگزاری میز خدمت را به صورت جدی دنبال کرد.

وی افزود: تلاش کردیم میز خدمت تنها به یک برنامه نمایشی تبدیل نشود؛ بنابراین تیمی تشکیل شد تا مطالبات مردم را دریافت، دسته‌بندی و تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند.

هاشمی ادامه داد: بازخورد مردم از این اقدام بسیار خوب بود و مدیران دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم در مساجد و میان مردم حضور پیدا کردند.

نخستین مدرسه اجتماعی کشور در حاشیه شهر بیرجند

وی با اشاره به اقدامات اجتماعی انجام‌شده در استان گفت: نخستین مدرسه اجتماعی کشور در منطقه حاشیه‌ای موسی بن جعفر(ع) بیرجند شکل گرفت و موضوع مدیریت محلات با محوریت مسائل اجتماعی در این منطقه دنبال شد.

استاندار خراسان جنوبی افزود: مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و گروه‌های اجتماعی در این طرح مشارکت دارند و تلاش می‌شود مسائل اجتماعی مناطق حاشیه شهر به صورت میدانی و با مشارکت مردم مدیریت شود.

هاشمی در ادامه با اشاره به ظرفیت مرزهای استان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مرزی از موضوعات مهم استان است و در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با اشاره به مرز یزدان گفت: در سفر اخیر والی فراه افغانستان، هیئت افغانستانی حدود ۱۱۷ کیلومتر مسیر را طی کرد و به مرز جمهوری اسلامی ایران رسید. این اتفاق پس از سال‌ها پیگیری و معطلی محقق شد و بارقه امید و خوشحالی را در میان تجار افغانستان ایجاد کرد.

استاندار خراسان جنوبی افزود: سال گذشته حتی موضوع تعطیلی این مسیر به دلیل مشکلات ناشی از تردد خودروهای سنگین و گردوغبار مطرح بود، اما امروز شاهد نشاط و امید در چهره تجار و فعالان اقتصادی هستیم و تلاش می‌کنیم این مسیر حفظ و تقویت شود.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و جذب سرمایه‌گذاری

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: نیروگاه خورشیدی که مراحل اجرای آن پیش از آغاز دولت فعلی شروع شده بود، امروز به شبکه سراسری برق متصل می‌شود.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی با وجود فاصله از مرکز کشور، در حوزه سرمایه‌گذاری عملکرد قابل توجهی داشته و در دو سال اخیر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی متعددی برای اجرای طرح‌های اقتصادی در استان جذب شده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و در قالب شرکت‌های تعاونی انجام شده است.

هاشمی ادامه داد: طی دولت چهاردهم ۵۰ کیلومتر به راه های دوبانده خراسان جنوبی افزوده شد و پروژه جاده بیرجند - قاین بعد از ۱۷ سال به اتمام رسید.