  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال یک‌طرفه شد

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال یک‌طرفه شد

رئیس پلیس راه فراجا از ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال و یک‌طرفه شدن این محورها از ساعت ۱۳ امروز به دلیل ترافیک سنگین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به افزایش حجم ترافیک در محورهای شمالی اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران ـ شمال و جاده چالوس، مقرر شد از ساعت ۱۳:۰۰ امروز ۴ شهریورماه ، تردد تمامی وسایل نقلیه در این ۲ محور از سمت (شمال به جنوب) ممنوع و هر ۲ مسیر از جنوب به شمال به صورت یک‌طرفه درآید.

وی افزود: این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت و پس از کاهش حجم تردد، وضعیت عبور و مرور در این محورها مجدداً بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در حال حاضر محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین محدوده تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین جریان دارد.

رئیس پلیس راه فراجا اضافه کرد: در محور هراز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

وی گفت: در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده پیچ‌های جاجرود، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در محور فیروزکوه، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان است. همچنین در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس و نیز محور قدیم بومهن ـ تهران، تردد روان گزارش می‌شود.

وی افزود: در آزادراه کرج ـ قزوین نیز حدفاصل پل حسین‌آباد تا پل حصارک ترافیک سنگین است.

رئیس پلیس راه فراجا درباره وضعیت ترافیکی آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز اظهار کرد: در محدوده‌های ینگی امام، پل کردان و مهرشهر و همچنین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد.

سردار کرمی‌اسد در پایان خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و از رانندگان درخواست می‌شود ضمن مدیریت زمان سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع پیدا کنند و در طول مسیر نیز با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6928376
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها