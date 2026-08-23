به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای شمالی و سایر محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد که ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال در حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه و محدودههای ولیآباد و هزارچم و در مسیر شمال به جنوب در حدفاصل مکارود تا دزدبند و محدوده هریجان سنگین است.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک در آزادراه تهران - شمال در مسیر جنوب به شمال در حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه سنگین گزارش شده است.
همچنین در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت در محدوده سهراهی چلاو سنگین است.
بر اساس این گزارش، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین تردد در آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.
مرکز مدیریت راههای کشور همچنین اعلام کرد که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
در آزادراه تهران - کرج - قزوین نیز ترافیک در حدفاصل شهرک جهاننما تا استاندارد سنگین گزارش شده است.
همچنین در آزادراه قزوین–کرج - تهران، ترافیک در محدوده مهرشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلاک سنگین است.
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