مسئولان با خدمت بهتر پاسخگوی فداکاری مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی میرزایی ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از کارمندان نمونه ادارات شهرستان رزن با تبریک هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای یادآوری خدمات ماندگار دولت‌ها و توجه دوباره به وظیفه سنگین کارگزاران در قبال مردم است.

وی با اشاره به سیره امیرالمومنین(ع) در برخورد با مردم و توصیه‌های ایشان به مالک اشتر افزود: مسئولان باید مردم را صاحبان حق بدانند و خدمت‌رسانی، تکریم ارباب‌رجوع و رفتار شایسته با مردم را در اولویت فعالیت خود قرار دهند.

امام جمعه دمق با بیان اینکه کارگزاران نظام اسلامی نمایندگان این نظام در برابر مردم هستند، تصریح کرد: هر رفتار یک کارمند و هر خدمتی که در یک اداره ارائه می‌شود، در نگاه مردم به عملکرد نظام اسلامی اثرگذار است؛ بنابراین باید مراقب باشیم عملکرد ما موجب جذب مردم و تقویت اعتماد مردم به نظام شود.

وی ادامه داد: اگر مسئولی بتواند گرهی از کار مردم باز کند اما آن را به تاخیر بیندازد یا انجام ندهد، مشکلات مردم چند برابر خواهد شد بنابراین فلسفه مسئولیت تسهیل امور مردم و برداشتن موانع از مسیر آنها است.

حجت الاسلام میرزایی با اشاره به الگوی مدیریتی شهید رجایی گفت: شهید رجایی تنها ۲۸ روز در جایگاه ریاست جمهوری خدمت کرد، اما صداقت و اخلاص او در خدمت باعث شد نام و عملکردش برای مردم ماندگار شود؛ این نشان می‌دهد ماندگاری خدمت به مدت مسئولیت وابسته نیست بلکه به کیفیت و صداقت آن بستگی دارد.

امام جمعه دمق با تاکید بر اینکه مردم در سال‌های گذشته برای حفظ کشور و نظام اسلامی فداکاری‌های بسیاری داشته‌اند، عنوان کرد: مردم پای نظام ایستاده‌اند و امروز وظیفه مسئولان و کارکنان دولت این است که با خدمت بهتر و رفتار شایسته پاسخگوی این همراهی و فداکاری باشند.

وی افزود: خدمت به مردم باید به گونه‌ای باشد که مردم آن را با تمام وجود احساس کنند؛ همان‌طور که شهید رجایی در مدت کوتاه مسئولیت خود با تلاش و اخلاص، آثار ماندگاری از خدمت بر جای گذاشت.

حجت الاسلام میرزایی در پایان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتقای کیفیت خدمات اداری، تکریم مردم و تلاش برای حل مشکلات آنها هستیم و مجموعه کارکنان دولت باید بدانند خدمت صادقانه یکی از مهم‌ترین جلوه‌های کارآمدی نظام اسلامی است.