یادواره دولتمردان و کارمندان شهید استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر صبح چهارشنبه در مراسم یادواره دولتمردان و کارمندان شهید استان بوشهر، ضمن گرامیداشت یاد و نام امام راحل و قائد شهید امت، اظهار کرد: این مراسم برای نخستین بار در استان بوشهر و با همت، همکاری و تعامل مجموعه دستگاه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، امنیتی، قضایی و خدماتی استان و حمایت استاندار محترم و نماینده معزز ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار شده است.

احسان جهانیان با ابلاغ سلام استاندار بوشهر به حاضران در این مراسم افزود: قرار بود دکتر زارع نیز در این محفل حضور داشته باشد و از تلاش و مجاهدت مدیران، کارکنان و خدمتگزاران استان طی یک سال گذشته قدردانی کند که به دلیل مأموریت و عزیمت به پایتخت، اینجانب به نمایندگی از ایشان در این مراسم حضور یافتم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه شهدای دولت در تاریخ انقلاب اسلامی بیان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی، دو رئیس‌جمهور شهید، یک نخست‌وزیر شهید، ۱۴ شخصیت در جایگاه وزیر یا دارای سابقه وزارت و دو معاون رئیس‌جمهور به شهادت رسیدند و در مجموع ۱۹ شهید شاخص ملی دولت، نماد خدمت و جان‌فشانی دولتمردان جمهوری اسلامی هستند.

جهانیان ادامه داد: در کنار این شهدای شاخص ملی، در مجموع، ده‌ها استاندار، فرماندار، بخشدار و مدیر دولتی و صدها و هزاران کارمند نیز در راه خدمت به مردم و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی به شهادت رسیده‌اند که در این میان، استان بوشهر ۹۶ شهید کارمند تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

وی تأکید کرد: می‌توان با افتخار اعلام کرد که دولتمردان جمهوری اسلامی به استناد این آمار و ارقام، جان‌فدای ملت ایران بوده و هستند و ان‌شاءالله خواهند بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تبریک همزمانی هفته دولت و هفته وحدت، به تشریح بخشی از دستاوردهای استان طی یک سال گذشته پرداخت و گفت: شعار امسال، دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی است، در هفته دولت امسال حدود ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه اقتصادی و عمرانی در سطح استان بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

جهانیان با اشاره به ارزیابی عملکرد استان‌ها در شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های قابل بهره‌برداری امسال، تصریح کرد: بر اساس گزارشی که از سوی وزیر کشور به رئیس‌جمهور محترم ارائه شده، استان بوشهر در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌برداری از طرح‌های این بخش با اختلاف بیش از پنج برابر نسبت به رتبه دوم، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی این موفقیت را حاصل نگاه استاندار به تقویت وحدت و وفاق ملی، تلاش مجموعه مدیران و کارکنان، نجابت مردم، امنیت مطلوب استان و ظرفیت‌های گسترده سرمایه‌گذاری دانست و افزود: استان بوشهر همچنین در دو شاخص «تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» و «میزان اشتغال ایجادشده در این طرح‌ها» به صورت همزمان رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: پروژه‌های مختلف استان در ادامه هفته دولت با حضور شخصیت‌های استانی و ملی به بهره‌برداری خواهند رسید و دستاوردهای این تلاش‌ها به مردم شریف استان تقدیم می‌شود.

جهانیان ابراز امیدواری کرد با تدابیر مقام معظم رهبری، همت و تلاش دولت، مجاهدت نیروهای مسلح، حمایت و پشتیبانی مردم و تلاش‌های دستگاه دیپلماسی، شر دشمنان از سر میهن اسلامی کم شود و مسیر پیشرفت و توسعه کشور با قدرت ادامه یابد.