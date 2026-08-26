حل مشکلات مردم نیازمند کار جهادی و حضور در میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز کارمند شهرستان رزن با تبریک این روز اظهار کرد: کار کردن در جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت امروز هم افتخار است و هم مسئولیتی سنگین که به صبر، تحمل و جسارت بیشتری برای حل مشکلات مردم نیاز دارد.
وی افزود: کار جهادی به این معنا است که از چارچوب بخشنامهها و اتاقهای اداری خارج شویم و در میدان برای مشکلات راهکار پیدا کنیم و تا حد امکان بدون گرفتار شدن در دستورالعملهای دستوپاگیر مسئله مردم را حل کنیم.
فرماندار رزن با اشاره به سخنان نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس درباره کمبود نیروی انسانی در استان همدان گفت: متاسفانه تعداد کارکنان استان همدان نسبت به بسیاری از استانهای دیگر پایین است و در برخی موارد یک کارمند وظایف ۲ یا سه نفر را انجام میدهد.
جهانیان ادامه داد: این موضوع از یک طرف نشاندهنده توانمندی و تلاش کارکنان استان است اما از طرف دیگر باید توجه بیشتری به شرایط و مشکلات معیشتی آنها داشته باشیم چراکه حقوق و مزایای کارکنان در سراسر کشور تقریباً یکسان است، اما شرایط زندگی و هزینهها متفاوت است.
وی خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان گفت: همانطور که برای حل مشکلات مردم تلاش میکنید، باید مشکلات کارکنان خود را نیز بشناسید و برای رفع آنها اقدام کنید، کارکنان ممکن است مشکلات معیشتی خود را مطرح نکنند اما مدیر باید از شرایط آنها آگاه باشد.
فرماندار رزن با اشاره به موضوع مسکن کارکنان تصریح کرد: دستگاهها باید متناسب با ظرفیتهای خود برای تامین مسکن کارکنان و فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز آنها اقدام کنند و از ارتباط با سایر دستگاهها و ظرفیتهای موجود برای کاهش مشکلات کارکنان بهره بگیرند.
جهانیان همچنین بر ضرورت تقویت مدیریت در دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: هر مدیری وظیفه دارد نیروهایی توانمندتر از خودش تربیت کند؛ بهگونهای که در مجموعه تحت مدیریت او چند نفر وجود داشته باشند که بتوانند در آینده جایگزین وی شوند و حتی بهتر از او کار کنند.
وی افزود: مدیری که احساس کند در مجموعه خود هیچ نیرویی برای جایگزینی ندارد، در مسیر درستی حرکت نکرده است. ما برای آینده کشور به مدیرانی جوان، توانمند، پرانرژی و پرتلاش نیاز داریم.
فرماندار رزن با تقدیر از کارکنان شهرستان خاطرنشان کرد: آمار و عملکردها نشان میدهد کارکنان شهرستان رزن جزو مجموعههای برتر هستند و با وجود محدودیتهای موجود تلاش زیادی برای خدمترسانی به مردم انجام میدهند.
جهانیان در پایان گفت: همانطور که برای مسائل و خواستههای خودمان تلاش میکنیم، باید چند برابر آن برای مردم و اربابرجوع تلاش کنیم تا خدای نکرده این احساس ایجاد نشود که از خدمت به مردم غافل شدهایم، کارمند امروز باید با احساس مسئولیت و نگاه جهادی خدمت به مردم را وظیفه اصلی خود بداند.
کارمند باید با اخلاق و رفتار مناسب با مردم برخورد کند
سید ابوالحسن مصطفوی در ادامه اظهار کرد: کارمندان سالها در دستگاههای اجرایی به مردم خدمت میکنند اما خودشان نیز با مشکلات مختلفی از جمله مسائل معیشتی مواجه هستند.
وی افزود: اگر قرار است از کارکنان انتظار خدمترسانی مناسب به مردم داشته باشیم، باید مشکلات آنها نیز مورد توجه قرار گیرد و مدیران از شرایط زندگی و دغدغههای نیروهای مجموعه خود باخبر باشند.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت رفتار کارکنان با مردم گفت: کارمند باید با اخلاق و رفتار مناسب با مردم برخورد کند چراکه مردم عملکرد نظام را در رفتار کارکنان و مسئولان ادارات میبینند.
مصطفوی ادامه داد: برخی کارکنان از روستاهای دور برای خدمت به مردم به محل کار خود میآیند و با وجود مشکلات اقتصادی و هزینههای زندگی وظایف خود را انجام میدهند؛ بنابراین باید برای کاهش دغدغههای آنها تلاش شود.
وی با بیان اینکه عشق به خدمت یکی از عوامل مهم در استمرار خدمترسانی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری مدیران شهرستان بتوانیم بخشی از مشکلات کارکنان را کاهش دهیم و شرایط بهتری برای خدمترسانی آنان به مردم فراهم کنیم.
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