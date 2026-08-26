خبرگزاری مهر - گروه استان ها: سیستان و بلوچستان در سال‌های گذشته همواره به‌عنوان یکی از نمادهای همزیستی، همدلی و وحدت میان شیعه و اهل سنت شناخته شده است؛ استانی که مردم آن با وجود تفاوت‌های مذهبی، در کنار یکدیگر زندگی کرده و وحدت را از سطح شعار به عرصه عمل و زندگی اجتماعی وارد کرده‌اند؛ این تجربه، ظرفیت ارزشمندی برای تبیین مفاهیم مشترک جهان اسلام و تقویت انسجام امت اسلامی به شمار می‌رود.

در این میان، مسئله مهدویت نیز می‌تواند یکی از محورهای مهم گسترش وحدت میان مسلمانان باشد؛ چراکه اعتقاد به ظهور منجی و برپایی عدالت از جمله باورهایی است که در میان مذاهب اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌وگو، همگرایی و تقویت پیوندهای اعتقادی مسلمانان فراهم کند.

پیوند زدن گفتمان مهدویت با فرهنگ وحدت، به‌ویژه در استانی مانند سیستان و بلوچستان، می‌تواند ظرفیت‌های مشترک شیعه و اهل سنت را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.

از این منظر، مهدویت صرفا یک موضوع اعتقادی و آینده‌نگر نیست، بلکه می‌تواند در عرصه اجتماعی نیز الهام‌بخش جامعه‌ای متحد، عدالت‌خواه و امیدوار باشد؛ جامعه‌ای که در آن اختلافات مذهبی مانع همکاری و همدلی نیست؛ سیستان و بلوچستان با سابقه طولانی در همزیستی شیعه و سنی، ظرفیت آن را دارد که در تبیین این پیوند، الگویی از «وحدت عملی» و حرکت مشترک در مسیر ارزش‌های اسلامی ارائه کند.

توجه همزمان به وحدت اسلامی و فرهنگ مهدویت می‌تواند زمینه‌ساز تقویت امید، انسجام اجتماعی و همدلی بیشتر میان مردم استان و جامعه اسلامی باشد؛ مسیری که در نهایت، ظرفیت‌های مشترک مسلمانان را برای ساخت جامعه‌ای متحد و عدالت‌محور پررنگ‌تر خواهد.

مهدویت؛ زمینه ساز وحدت و انسجام شیعه و اهل سنت

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی رمضانی، مدیر حوزه‌های علمیه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر اهمیت وحدت میان شیعه و اهل سنت اظهار کرد: برادران اهل سنت نیز معتقدند که حضرت مهدی(عج) روزی ظهور خواهد کرد و جهان را همان‌گونه که از ظلم و جور پر شده است، از عدل و داد پر خواهد کرد؛ این اعتقاد، یک باور مشترک میان مسلمانان است و همه آنان نیز قائل هستند که حضرت مهدی(عج) از فرزندان حضرت زهرا(س) است.

وی ادامه داد: مسئله مهدویت تنها یک موضوع اعتقادی در میان شیعیان نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک نقطه اشتراک مهم در میان امت اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر حوزه‌های علمیه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اعتقاد به حضرت مهدی(عج) می‌تواند مهم‌ترین عامل پیوند و وحدت امت اسلامی باشد، تصریح کرد: ما در جلسات مختلفی که با برادران عالم و فاضل اهل سنت داشته‌ایم، شاهد اذعان آنان به این مسئله بوده‌ایم؛ این موضوع نشان می‌دهد که باور به مهدویت ظرفیت بسیار مهمی برای ایجاد همدلی، انسجام و وحدت میان مسلمانان دارد.

حجت‌الاسلام رمضانی خاطرنشان کرد: محققان فراوانی از میان اهل سنت نیز درباره حضرت مهدی(عج) کتاب‌ها و مقالاتی نوشته‌اند و این مسئله نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت اعتقاد به مهدویت در میان مسلمانان است.

وی تأکید کرد: با توجه به اشتراکات موجود در اعتقاد مسلمانان نسبت به ظهور حضرت مهدی(عج)، عدالت‌گستری ایشان و انتساب آن حضرت به خاندان پیامبر اکرم(ص)، مهدویت می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت پیوندهای میان مذاهب اسلامی و گسترش وحدت در امت اسلامی باشد.

وحدت عملی، زمینه‌ساز جامعه مهدوی

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی محبی، معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت وحدت عملی در جامعه اسلامی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در کنار تأکیدات فراوان قرآن کریم بر مسئله وحدت باید مورد توجه قرار گیرد، الگوی وحدت عملی اهل‌بیت(ع) با پیروان سایر مذاهب اسلامی است؛ چراکه در سیره اهل‌بیت(ع) همواره بر همزیستی، ارتباط، محبت و حفظ انسجام میان مسلمانان تأکید شده است.

وی افزود: اگر به سیره امیرالمؤمنین(ع) توجه کنیم، مشاهده می‌شود که ایشان با مردم در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و در روابط اجتماعی خود، اصل وحدت و حفظ انسجام جامعه اسلامی را مورد توجه قرار می‌دادند؛ این مسئله نشان می‌دهد که وحدت تنها یک شعار یا یک توصیه نظری نیست، بلکه باید در رفتار و زندگی اجتماعی مسلمانان نمود و ظهور داشته باشد.

حجت‌الاسلام محبی ادامه داد: در سخنان و سیره اهل‌بیت(ع) نیز نمونه‌های فراوانی از تأکید بر ارتباط با دیگر مسلمانان مشاهده می‌شود؛ برای نمونه، امام حسن عسکری(ع) بر این موضوع تأکید دارند که محبت اهل‌بیت(ع) را در دل دیگران نیز ایجاد و تقویت کنیم؛ این نگاه نشان می‌دهد که اهل‌بیت(ع) به دنبال ایجاد فاصله میان مسلمانان نبودند، بلکه همواره بر محبت، ارتباط و نزدیک شدن دل‌ها به یکدیگر تأکید داشتند.

جامعه منتظر جامعه‌ای متحد و دور از تفرقه است

وی با بیان اینکه در سیره اهل‌بیت(ع) جایی برای سخنان تفرقه‌آمیز وجود ندارد، تصریح کرد: اهل‌بیت(ع) با دیگر مسلمانان رفت‌وآمد داشتند، با آنان ارتباط برقرار می‌کردند، در جامعه در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و حتی بر موضوعاتی همچون عیادت و ارتباط اجتماعی تأکید داشتند؛ بنابراین، اگر امروز از وحدت سخن می‌گوییم، باید این وحدت را در عرصه عمل و در رفتار اجتماعی خود نشان دهیم.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به پیوند مسئله وحدت با مهدویت گفت: اعتقاد به مهدویت و انتظار ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) نیز می‌تواند یکی از محورهای مهم برای تقویت همدلی و انسجام در جامعه اسلامی باشد؛ جامعه منتظر باید جامعه‌ای باشد که در آن مسلمانان، با وجود تفاوت‌های مذهبی، بر مشترکات دینی خود تکیه کرده و از ایجاد اختلاف و تفرقه پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتظار واقعی برای ظهور، تنها در بیان محبت به امام زمان(عج) خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در رفتار، اخلاق، همکاری، همدلی و تلاش برای ایجاد جامعه‌ای متحد و مؤمنانه خود را نشان دهد؛ از این رو، وحدت عملی و فرهنگ مهدویت می‌توانند در کنار یکدیگر، زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای باشند که در آن محبت اهل‌بیت(ع)، همزیستی، انسجام و مقابله با عوامل تفرقه تقویت شود.

حجت‌الاسلام محبی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید سیره عملی اهل‌بیت(ع) را الگوی خود قرار دهیم و با حفظ ارتباط، محبت و همکاری میان مسلمانان، اجازه ندهیم دشمنان از اختلافات و تفاوت‌ها برای ایجاد تفرقه استفاده کنند؛ چراکه جامعه متحد و همدل، گامی مهم در مسیر تحقق آرمان‌های مهدوی است.

اقتدار جامعه اسلامی در سایه همدلی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عیسی بزمانی، امام جمعه ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام، از راهبردهای اساسی اسلام برای عزت و اقتدار امت اسلامی است، بیان کرد: قرآن کریم نه‌تنها بر وحدت و انسجام میان مسلمانان تأکید دارد، بلکه از تشتت و تفرقه نیز به‌صراحت منع کرده است؛ چراکه قوت و اقتدار جامعه اسلامی در سایه همدلی و همراهی شکل می‌گیرد و تفرقه می‌تواند این قدرت را از بین ببرد.

وی با اشاره به اینکه مسئله وحدت، تنها یک موضوع سیاسی و اجتماعی نیست، افزود: مسلمانان در اعتقادات و باورهای فراوانی با یکدیگر مشترک هستند و یکی از مهم‌ترین این مشترکات، محبت و ارادت به پیامبر گرامی اسلام(ص) و خاندان ایشان است. جامعه اسلامی، به‌ویژه اهل سنت، محبت و مودت ویژه‌ای نسبت به پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) دارد و باید بر همین مشترکات تأکید کنیم و زمینه‌های وحدت را بیش از گذشته تقویت کنیم.

حجت‌الاسلام بزمانی ادامه داد: یکی از مسائل مهم و مشترک میان مسلمانان، اعتقاد به آینده روشن امت اسلامی و مسئله مهدویت است. مهدویت اختصاص به یک مذهب ندارد و باور به ظهور منجی و برقراری عدالت، از موضوعاتی است که می‌تواند زمینه‌ای برای همدلی و همراهی بیشتر مسلمانان باشد؛ اگر امت اسلامی بر محور اعتقادات مشترک، از جمله محبت پیامبر(ص)، قرآن کریم و امید به آینده‌ای مبتنی بر عدالت و معنویت حرکت کند، ظرفیت بزرگی برای ایجاد وحدت در جهان اسلام شکل خواهد گرفت.

حمایت از مظلومان؛ وظیفه همه مسلمانان

وی با بیان اینکه امروز جهان اسلام با مسائل مشترک فراوانی روبه‌روست، تصریح کرد: مسئله فلسطین، غزه و لبنان و حمایت از مظلومان، از جمله دغدغه‌های مشترک مسلمانان است؛ وظیفه همه مسلمانان این است که در حمایت از مظلومان در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ همچنین هنگامی که به مقدسات مسلمانان، قرآن کریم یا پیامبر گرامی اسلام(ص) توهین می‌شود، جامعه اسلامی باید همدل و همراه باشد و در برابر این اقدامات موضع واحد داشته باشد.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به تجربه‌های تاریخی و معاصر اظهار کرد: در تاریخ اسلام و ایران، نمونه‌های فراوانی از آثار وحدت وجود دارد؛ از همراهی علمای شیعه و اهل سنت در مقابله با استبداد گرفته تا دفاع مقدس و مقابله با فتنه تکفیری‌ها و داعش. تشکیل حشدالشعبی نیز نمونه‌ای از انسجام نیروهای مسلمان در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام بود که با فتوای مرجع بزرگ شیعه، آیت‌الله سیستانی، شکل گرفت و نقش مهمی در حفظ کشور اسلامی عراق داشت.

وی افزود: مردم ایران اسلامی نیز در حوادث و جنگ‌های اخیر نشان دادند که وقتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توانند هیمنه پوشالی قدرت‌های بزرگ را درهم بشکنند و به الگویی از وحدت و انسجام برای امت اسلامی تبدیل شوند. این تجربه همچنین پیامی برای سران کشورهای اسلامی دارد که فاصله گرفتن از مردم می‌تواند خطرات بزرگی به همراه داشته باشد.

حجت‌الاسلام بزمانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر به دنبال عزت، اقتدار و امنیت امت اسلامی هستیم، باید زمینه‌های تفرقه را از میان برداریم و به اعتقادات یکدیگر احترام بگذاریم؛ وحدت شیعه و سنی زمانی پایدار خواهد بود که در کنار تأکید بر مشترکات، از توهین به باورهای یکدیگر نیز پرهیز کنیم. توجه به مشترکات اعتقادی، از جمله مسئله مهدویت، محبت پیامبر(ص) و قرآن کریم، در کنار دفاع از مظلومان و مقابله با دشمنان اسلام، می‌تواند زمینه‌ساز انسجام بیشتر مسلمانان و حرکت امت اسلامی به سوی آینده‌ای مبتنی بر عدالت، معنویت و وحدت باشد.