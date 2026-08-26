به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله اکبری گفت: با تقویت توان اجرایی و تجهیز کارگاه‌ها و بکارگیری تمامی ظرفیت ها ،هدف این است که این محور مهم ارتباطی در یک سال آینده به‌صورت دوبانده در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان در بازدید از قطعات ۳، ۴ و ۵ محور خاش–زاهدان، با اشاره به اهمیت راهبردی این مسیر اظهار کرد: همه ظرفیت‌های لازم برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه به کار گرفته شده و تلاش می‌کنیم این محور را در یک سال پیش‌رو به‌صورت دوبانده در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با اشاره به شرایط دشوار محدوده کیلومتر ۷۰ تا ۱۲۰ افزود: این بخش به‌دلیل شرایط توپوگرافی، یکی از نقاط سخت پروژه است، اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده و تقویت ماشین‌آلات سنگین، عملیات اجرایی با جدیت در حال پیشروی است.

اکبری همچنین از پیمانکارانی که با وجود محدودیت منابع، عملیات اجرایی را متوقف نکرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: پیمانکاران بر اساس تعهدات خود پای کار هستند و روند اجرای پروژه ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد:تکمیل دوبانده‌سازی محور خاش–زاهدان، علاوه بر ارتقای ایمنی و کاهش نقاط پرخطر، می‌تواند مسیر تردد میان شمال و جنوب استان را روان‌تر کرده و زمینه را برای کاهش زمان سفر و تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر فراهم کند.