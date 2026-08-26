به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی، پیش از ظهر چهارشنبه در سفر به شهرستان جیرفت و همزمان با هفته دولت اظهار داشت: این سفر با چند هدف مشخص انجام شده است و امیدواریم با بررسی دقیق ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه، گام‌های موثری برای توسعه جنوب کرمان برداشته شود.

وی ضمن تبریک هفته دولت، افزود: جنوب کرمان منطقه‌ای با شرایط خاص اقلیمی و محدودیت‌های متعدد است؛ اما در کنار این محدودیت‌ها، ظرفیت‌های بزرگ و کم‌نظیری نیز در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی دارد که باید با نگاه ملی و برنامه‌ریزی دقیق به فعلیت برسد.

پورمحمدی، به وضعیت پروژه‌های درمانی جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: بیمارستان‌های جیرفت، کهنوج و عنبرآباد از جمله طرح‌های مهمی هستند که باید با جدیت پیگیری و تکمیل شوند تا مردم منطقه برای دریافت خدمات تخصصی درمانی، ناچار به طی مسیرهای طولانی نباشند.

وی تصریح کرد: مسائل زیرساختی حوزه سلامت، تکمیل بیمارستان‌ها، تامین تجهیزات درمانی و ارتقای خدمات بهداشتی این منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام در این بخش، هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: آغاز جدی طرح‌های بزرگ کشاورزی در پهنه چندصدهزار هکتاری جنوب کرمان، تنها یک پروژه اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند موتور محرک توسعه منطقه باشد و در کنار خود، توسعه راه‌ها، ایجاد صنایع تبدیلی، رونق بازار، افزایش اشتغال و تثبیت جمعیت در روستاها را به دنبال داشته باشد.

پورمحمدی، بیان کرد: دولت با نگاه ویژه به جنوب کرمان، پیگیری طرح‌های زیرساختی، درمانی، راه سازی و کشاورزی منطقه را در دستور کار قرار داده است تا مردم این دیار از ثمرات توسعه متوازن و پایدار بهره‌مند شوند.