به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی، بعد از ظهر سهشنبه در جریان سفر به کرمان و بازدید از چند طرح، در جمع خبرنگاران گفت: این سفر با هدف بررسی ظرفیتها و طرحهایی انجام شد که میتواند به تحرک بیشتر در مسیر توسعه استان کرمان کمک کند و در این زمینه با مدیران ارشد استان گفتوگوهایی صورت گرفت.
وی یکی از موضوعات مهم مورد بررسی را پروژه آزاد راهی یزد -انار- کرمان عنوان کرد و افزود: این پروژه باید تعیین تکلیف شود و اقدامات لازم برای پیشبرد آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با اشاره به پروژههای نیمهتمام حوزه درمان در استان کرمان گفت: تعدادی بیمارستان نیمهتمام در کرمان، جیرفت و مناطق جنوبی استان وجود دارد که باید درباره تکمیل و تعیین تکلیف آنها تصمیمگیری شود.
پورمحمدی، تأمین آب روستاها را از دیگر مسائل مورد توجه در استان کرمان دانست و گفت: برخی روستاهای کرمان با مشکل آب مواجه هستند که این موضوع نیز نیازمند بررسی و تصمیمگیری است.
وی با قدردانی از عملکرد استان کرمان در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: استان کرمان در موضوع سوخت کار بسیار موفقی انجام داد و از طرف دولت از استاندار و مجموعه استان تشکر میکنم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اجرای این طرح موجب حذف صفهای طولانی سوخت شد و در زمینه جلوگیری از قاچاق نیز تأثیر مثبتی داشت.
پورمحمدی تصریح کرد: در ازای این اقدام موفق، سازمان برنامه و بودجه حمایت بیشتری از پروژههای عمرانی استان کرمان خواهد داشت.
حمایت از پروژههای آماده بهرهبرداری در استان کرمان
استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به طرحهای مورد تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: خوشبختانه عمده پروژههایی که مورد اشاره قرار گرفت، در قانون بودجه پیشبینی شده و در قالب پروژههای ملی و استانی قرار دارند و امکان تأمین اعتبار و نگاه ویژهتر به آنها برای تکمیل وجود دارد.
محمدعلی طالبی، افزود: عمده درخواست استان کرمان از سازمان برنامه و بودجه، کمک به پروژههایی است که با تأمین اعتبار مورد نیاز میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند و منافع و عواید آنها شامل مردم سراسر استان شود.
وی با قدردانی از همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه با استان کرمان اظهار کرد: در دولت چهاردهم، بهترین همراهی را از سوی ایشان با مجموعه استان شاهد بودهایم و رویکرد ایشان، حمایت و تشویق استان برای پیشبرد برنامههای توسعهای است.
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