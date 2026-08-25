به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی دو سال گذشته و با وجود شرایط دشوار و جنگ تحمیلی، تکمیل کریدورهای مرز به مرز و رفع گلوگاههای حملونقل با جدیت دنبال شده است، گفت: کریدورها علاوه بر ایجاد زیرساخت، به تقویت امنیت، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر میشوند و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکنند.
وی افزود: اتصال ریلی چابهار به زاهدان و تکمیل کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب از جمله طرحهایی است که در همین چارچوب در حال پیگیری است.
صادق ادامه داد: کریدور تنها به معنای ساخت زیرساخت نیست، بلکه موجب تقویت امنیت، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال میشود. با تکمیل کریدورهای جادهای و ریلی، زمینه احیای کریدورهای اقتصادی کشور نیز فراهم خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان جنگهای اخیر نیز ارتباطات حملونقلی با کشورهای همسایه نقش مهمی در تأمین و انتقال کالاهای اساسی و ضروری داشت و با وجود محدودیتهای ایجادشده، امکان دسترسی به کالاها در نقاط مختلف کشور فراهم شد.
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