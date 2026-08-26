صادق: هر زمینی ظرفیت ساخت مسکن ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تکمیل واحدهای مسکونی با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت قرار دارد، گفت: تلاش می‌کنیم این واحدها تا پایان سال تکمیل شوند؛ البته با توجه به پیشرفت مناسب زیرساخت‌ها در همدان، نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد و باید از این ظرفیت برای سرعت‌بخشی به تکمیل واحدهای مسکونی استفاده کرد.

وی همچنین بر تعیین تکلیف سریع‌تر دهک‌های درآمدی متقاضیان تأکید کرد و افزود: تا پایان شهریورماه باید صورتجلسه تعیین دهک‌های درآمدی، به‌ویژه دهک‌های یک تا چهار، انجام شود تا تسهیلات مربوط به این گروه‌ها هرچه سریع‌تر اختصاص یابد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات تأمین آورده متقاضیان دهک‌های پایین درآمدی بیان کرد: بخشی از متقاضیان توان تأمین آورده خود را ندارند و در صورتی که واحدهای آنها به پیشرفت ۸۰ درصدی رسیده باشد، تزریق تسهیلات می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل و بهره‌برداری از این واحدها داشته باشد.

هزینه آماده‌سازی برخی زمین‌ها از ساخت مسکن بیشتر است

وی درباره اختیارات جدید استانداران در حوزه تأمین زمین گفت: بخشی از اختیارات مربوط به افزایش محدوده و تأمین زمین به استانداران تفویض شده و در چارچوب بخشنامه‌های جدید، امکان تصمیم‌گیری در استان‌ها فراهم شده است.

صادق تصریح کرد: اراضی آماده‌سازی‌شده‌ای که در شهرهای مختلف وجود دارد و امکان احداث در آنها فراهم است، در صورت وجود متقاضی می‌تواند در سامانه ثبت و برای اجرای طرح‌های مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کابینه دولت چهاردهم با تأکید بر ضرورت توجه به هزینه‌های آماده‌سازی زمین اظهار کرد: در برخی مناطق به دلیل شرایط توپوگرافی و وجود کوه و تپه، هزینه آماده‌سازی زمین بسیار بالاست و حتی ممکن است از هزینه ساخت واحد مسکونی بیشتر شود؛ بنابراین هر زمینی را نمی‌توان بدون بررسی شرایط، به‌عنوان ظرفیت مسکن در نظر گرفت.

ضرورت حمایت از مسکن حمایتی در برابر افزایش هزینه‌ها

وی ادامه داد: پروژه‌هایی که زیرساخت آنها تکمیل شده است باید در اولویت دریافت منابع قرار گیرند تا مطالبات پیمانکاران نیز تعیین تکلیف شود؛ مسکن حمایتی را نمی‌توان مانند سایر پروژه‌ها در نظر گرفت؛ زیرا افزایش چندبرابری هزینه انشعابات می‌تواند فشار زیادی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کند و برای آن باید راهکارهای ویژه‌ای پیش‌بینی شود.

وزیر راه و شهرسازی استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها را یکی از راهکارهای تأمین منابع برای تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی دانست و گفت: بخشی از اراضی تجاری می‌تواند برای تهاتر با پیمانکاران اختصاص یابد تا روند تکمیل واحدهای مسکونی سرعت گیرد.

وی تأکید کرد: تعهد ایجادشده برای ساخت مسکن، در نهایت به تعهد دولت در برابر مردم تبدیل شده است و هدف، تنها ساختن ساختمان نیست؛ بلکه باید واحدهای ساخته‌شده به محل سکونت متقاضیان تبدیل شوند.

تأمین زمین برای اجرای قانون جوانی جمعیت

صادق با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: این قانون برای قوه مجریه لازم‌الاجراست و وزارت راه و شهرسازی با وجود محدودیت‌های موجود، اجرای آن را دنبال می‌کند، در برخی مناطق با محدودیت زمین مواجه هستیم و لازم است با هماهنگی دستگاه‌ها و اولویت‌بندی مناسب، از ظرفیت‌های موجود برای اجرای این قانون استفاده شود.

وی با اشاره به تغییر شرایط کشور و افزایش هزینه‌های دولت در حوزه بازسازی و زیرساخت‌ها ادامه داد: پروژه‌ها باید بر اساس میزان اهمیت و ضرورت، اولویت‌بندی شوند.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به اهمیت کریدورهای حمل‌ونقل، اتصال مرزها، مسیرهای دریایی و رفع گلوگاه‌های حمل‌ونقل افزود: ممکن است تعداد مطالبات و پروژه‌ها زیاد باشد، اما در شرایط فعلی باید منابع روی پروژه‌های اولویت‌دار متمرکز شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی پروژه جدیدی را بدون مشخص بودن منابع مالی آغاز نخواهد کرد، مگر در مواردی که امکان حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود داشته باشد.