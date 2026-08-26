سرقت در استان خوزستان ۱۳.۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی ظهر امروز چهارشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران با اشاره به جایگاه نخبگانی اصحاب رسانه در استان اظهار کرد: اصحاب رسانه خوزستان از پویاترین و توانمندترین فعالان رسانه‌ای کشور هستند که نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به جامعه دارند.

وی در تحلیل شرایط امنیتی کشور تصریح کرد: دشمن در جنگ‌های تحمیلی اخیر و تلاش برای ایجاد ناامنی در دی‌ماه با شکست مواجه شد و اکنون تمامی راهبردهای خود را به سمت جنگ اقتصادی و ایجاد نارضایتی با تکیه بر مشکلات معیشتی معطوف کرده است تا مردم را در مقابل نظم و امنیت عمومی قرار دهد.

رحیمی با تأکید بر قدرت دفاعی جمهوری اسلامی افزود: در حوزه خلیج‌فارس با اقتدار در برابر نیروهای آمریکایی ایستاده‌ایم و آن‌ها هنوز ابعاد واقعی قدرت دفاعی و پدافندی ما را ندیده‌اند؛ عقب‌نشینی دشمن و به‌کارگیری نیروهای اجاره‌ای نشان‌دهنده شکست راهبردهای تهاجمی آنان است.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی خوزستان خطاب به اهالی رسانه بیان کرد: نقش امروز شما در افکارسازی، همانند حضور در میدان رزم است؛ باید با این تصور که در صحنه عملیات هستید، در راستای همبستگی ملی و مقابله با سناریوسازی دشمن اقدام کنید. ترویج ایستادگی مردم، اقتدار ملی را دوچندان می‌کند.

وی در ادامه به تشریح عملکرد پلیس خوزستان پرداخت و گفت: در سه سال اخیر، راهبردهای امنیتی استان بر اساس نیازهای واقعی طراحی شده است که منجر به کسب رتبه برتر در شاخص‌های امنیتی کشور شده است؛ به طوری که سال گذشته شاهد کاهش ۱۳.۵ درصدی سرقت در سطح استان بودیم.

رحیمی با ابراز نگرانی از آمار بالای تصادفات جاده‌ای عنوان کرد: سالانه حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که بخش بزرگی از آن‌ها نیروهای جوان و نخبه هستند؛ همچنین آگاهی‌بخشی در حوزه جرایم سایبری و فضای مجازی باید به اولویت آموزشی خانواده‌ها تبدیل شود تا از وقوع خسارات جبران‌ناپذیر ناشی از سهل‌انگاری پیشگیری شود.