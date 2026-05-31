نقش زنان ایران در «جنگ تحمیلی سوم»

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: جبهه عاطفی و روانی؛ اولین خط دفاع: زنان، به‌ویژه مادران و همسران، در خط مقدم جبهه عاطفی و روانی جامعه قرار دارند. در شرایط بحرانی، آنان با مدیریت اضطراب، حفظ روحیه اعضای خانواده و انتقال حس امید و مقاومت، از فروپاشی روانی جامعه جلوگیری می‌کنند. این تاب‌آوری و قدرت روحی که از زنان سرچشمه می‌گیرد، ستون فقرات ایستادگی در برابر فشارهای بیرونی است.

حفظ و تقویت بنیان خانواده؛ پایگاه اصلی مقاومت: خانواده، کوچک‌ترین واحد اجتماعی و در عین حال، مستحکم‌ترین پایگاه مقاومت در هر جامعه‌ای است. زنان، به‌عنوان محور اصلی خانواده، نقش کلیدی در حفظ ثبات و انسجام آن دارند. در شرایطی که تهدیدات خارجی ممکن است بنیان‌های اجتماعی را متزلزل کند، نقش زنان در حفظ کانون گرم خانواده، انتقال ارزش‌ها و تربیت نسلی مقاوم، بیش از هر زمان دیگری حیاتی می‌شود. این حضور، تضمین‌کننده بقای فرهنگی و هویتی یک ملت است.

مشارکت در جبهه‌های مختلف؛ از تولید تا تبیین: حضور زنان تنها به حوزه خانواده محدود نمی‌شود. در عرصه‌های اقتصادی، زنان با افزایش بهره‌وری در مشاغل، حمایت از تولید ملی و صرفه‌جویی، نقش مهمی در تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. همچنین، در حوزه تبیین و اطلاع‌رسانی، زنان می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، روایت‌های صحیح را منتشر کرده و در مقابل هجمه‌های اطلاعاتی دشمن، سپر دفاعی ایجاد کنند.

الگوبرداری از تاریخ؛ درس‌هایی از دفاع مقدس: تجربیات گرانبهای زنان در دوران دفاع مقدس، چراغ راهی برای شرایط کنونی است. زنانی که در نبود عزیزانشان، بار سنگین زندگی را بر دوش کشیدند، فرزندان را تربیت کردند و همگام با مردان، در جبهه‌های مختلف پشتیبانی، ایثار و مقاومت را از خود نشان دادند. این الگوهای ایثار و مقاومت، سرمایه‌های اجتماعی عظیمی هستند که می‌توانند الهام‌بخش نسل امروز در مواجهه با چالش‌های آینده باشند.

در نهایت، ایستادگی و مقاومت یک ملت در برابر بحران‌ها، نیازمند بسیج تمامی ظرفیت‌های اجتماعی است. زنان ایران، با اتکا به ایمان، روحیه جهادی و تجربیات تاریخی خود، در «جنگ تحمیلی سوم» نیز، همانند همیشه، نقش سنگربانان عاطفی، حافظان خانواده و پیشگامان مقاومت در عرصه‌های مختلف خواهند بود و ستون فقرات ایستادگی ایران را تشکیل خواهند داد.

از پایداری در خانه تا حضور در خط مقدم اجتماعی

در هر دوره‌ای از تاریخ که کشور با تهدید، فشار یا بحران روبه‌رو شده است، زنان ایران نقشی تعیین‌کننده در حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه مقاومت داشته‌اند. اگر دفاع مقدس، صحنه‌ای از ایثار و فداکاری مردان و زنان این سرزمین بود، امروز نیز در آنچه از آن به عنوان «جنگ تحمیلی سوم» یاد می‌شود، زنان می‌توانند و باید یکی از اصلی‌ترین ستون‌های پایداری کشور باشند.

جنگ امروز، تنها در میدان‌های نظامی تعریف نمی‌شود، بخش مهمی از این نبرد در عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی و روانی جریان دارد؛ جایی که زنان ایرانی با حضور آگاهانه و مسئولانه، می‌توانند نقش‌آفرینی موثری داشته باشند. زن ایرانی در این میدان، فقط ناظر نیست، بلکه کنشگری فعال است که با صبوری، تدبیر و احساس مسئولیت، از آرامش خانواده تا امید اجتماعی را حفظ می‌کند.

نخستین و مهم‌ترین عرصه حمایت، خانواده است

زن ایرانی در مقام مادر، همسر و محور عاطفی خانه، می‌تواند با مدیریت فضای روانی خانواده، از گسترش اضطراب و ناامیدی جلوگیری کند. در روزهای سخت، همین آرامش‌بخشی و امیدآفرینی، خود نوعی مقاومت است؛ مقاومتی که پایه‌های جامعه را استوار نگه می‌دارد. از سوی دیگر، زنان در عرصه فرهنگ و تبیین نیز نقشی اساسی دارند. امروز جنگ روایت‌ها به اندازه هر نبرد دیگری اهمیت دارد. زنانی که با آگاهی، قلم، رسانه و حضور اجتماعی خود به تبیین حقیقت می‌پردازند، در واقع در خط مقدم دفاع از کشور ایستاده‌اند. آنان با انتقال تجربه، ارزش‌ها و واقعیت‌ها به نسل جوان، مانع تحریف و فراموشی می‌شوند.

نقش زنان در اقتصاد خانواده؛ نقش زنان در اقتصاد ملی

در حوزه اقتصاد و سبک زندگی نیز حضور زنان تعیین‌کننده است. صرفه‌جویی، حمایت از تولید داخلی، مدیریت درست منابع خانواده و ترویج الگوهای صحیح مصرف، از جمله اقداماتی است که زنان می‌توانند با آن به تاب‌آوری ملی کمک کنند. در شرایطی که فشارهای بیرونی ممکن است زندگی روزمره را دشوار کند، همین مدیریت هوشمندانه، بخشی از پشتیبانی واقعی از کشور است.

تجربه تاریخ ایران نشان داده است که زنان این سرزمین در سخت‌ترین شرایط، تنها تماشاگر حوادث نبوده‌اند؛ بلکه با ایمان، شجاعت و مسئولیت‌پذیری، در کنار مردان و گاه پیشتر از آنان، در مسیر حفظ وطن نقش ایفا کرده‌اند. از همین رو، حمایت زنان از کشور در جنگ تحمیلی سوم، صرفا یک شعار نیست، بلکه ادامه همان سنت دیرینه‌ای است که پایداری ایران را تضمین کرده است. در نهایت می‌توان گفت زن ایرانی در جنگ تحمیلی سوم، همان‌قدر که در خانه، مدرسه، دانشگاه، رسانه و جامعه حضور دارد، در صحنه دفاع از کشور نیز موثر است. او با ایمان، آگاهی و صبوری، نه‌تنها از خانواده خود، بلکه از آینده یک ملت پاسداری می‌کند و الگویی برای آینده فرزندان خود از جنس استقامت، ایثار و حمایت است.