باند شمالی تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش و پل صدر، مسیر شرق به غرب تونل و پل امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
مسیرهای جایگزین: بزرگراه حکیم به سمت غرببزرگراه همت به سمت غرب
با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش و پل صدر، باند شمالی تونل و پل امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد مسدود است.
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش و پل صدر، مسیر شرق به غرب تونل و پل امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
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