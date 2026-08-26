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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

باند شمالی تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود است

باند شمالی تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود است

با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش و پل صدر، باند شمالی تونل و پل امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش و پل صدر، مسیر شرق به غرب تونل و پل امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیرهای جایگزین: بزرگراه حکیم به سمت غرببزرگراه همت به سمت غرب

کد مطلب 6928749

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