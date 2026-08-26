باند شمالی تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش و پل صدر، مسیر شرق به غرب تونل و پل امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.



مسیرهای جایگزین: بزرگراه حکیم به سمت غرببزرگراه همت به سمت غرب