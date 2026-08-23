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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

برگزاری هشتمین جشنواره سیب و گلابی در بخش گلزار بردسیر

برگزاری هشتمین جشنواره سیب و گلابی در بخش گلزار بردسیر

کرمان- رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بردسیر از برگزاری هشتمین جشنواره سیب و گلابی بخش گلزار این شهرستان در روزهای ۵ و ۶ شهریور ماه سال جاری خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابراهیمی، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره سیب و گلابی بخش گلزار شهرستان بردسیر گفت: این جشنواره در روزهای ۵ و ۶ شهریور ۱۴۰۵ در محل سایت گردشگری و تفریحی رودخانه گلزار به همت شهرداری و با همکاری فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و معدن مس درآلو برگزار خواهد شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی ظرفیت‌های بخش گلزار در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی، کشاورزی، محصولات بومی و محلی و صنعتی این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: برپایی سیاه چادر عشایری، اجرای برنامه‌های مفرح فرهنگی و هنری، بازی‌های بومی و محلی و طبخ غذاهای سنتی ازجمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در برگزاری جشنواره خواهد بود.

ابراهیمی، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری، طبیعی و کشاورزی بخش گلزار اظهار کرد: برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و گردشگری منطقه، حمایت از تولیدکنندگان و عرضه مستقیم محصولات بومی و محلی و همچنین ایجاد زمینه برای حضور بیشتر گردشگران در این بخش است.

رئیس میراث فرهنگی بردسیر در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و اقتصادی گلزار، این رویداد به بستری برای معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده منطقه و رونق گردشگری و اقتصاد محلی تبدیل شود.

کد مطلب 6925039

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