به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از یک موفقیت بزرگ در مبارزه با سوداگران مرگ خبر داد و اظهار کرد؛ مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در پنج عملیات هدفمند، موفق به متلاشی کردن پنج شبکه فعال قاچاق در سطح استان شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان یزد، با تأکید بر اشراف کامل اطلاعاتی و تسلط جغرافیایی پلیس، اظهار داشت: بخش عمده این عملیات‌های ضربتی در محورهای کویری و مسیرهای ترانزیت قاچاقچیان انجام گرفت که در نهایت منجر به کشف ۸۶۰ کیلوگرم انواع مواد افیونی شد.

سردار نگهبان، تصریح کرد: حدود ۹۵ درصد مواد کشف‌شده را تریاک تشکیل می‌دهد و مابقی شامل مقادیری شیشه و هروئین است. در پی این برخوردها، ۱۷ نفر از اعضای اصلی این باندهای سازمان‌یافته دستگیر شدند و در قالب سه پرونده مجزا، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی استان یزد همچنین به عملکرد پلیس در سطح شهر اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۵۸ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر در محلات مختلف استان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی گفت: این افراد که با گشت‌زنی اقدام به توزیع و آلوده‌سازی جوانان می‌کردند، با همکاری دستگاه قضائی برابر قانون مورد برخورد جدی قرار گرفته‌اند.

وی هدف پلیس را تنگ‌تر کردن فضای فروش، حمل و جابه‌جایی مواد مخدر در سراسر استان یزد دانست.

سردار نگهبان در بخش دیگری از سخنانش، به راهبردهای آتی پلیس در برخورد با چالش هفت معبر ورودی استان اشاره کرد و از به‌روزرسانی تجهیزات مقابله خبر داد.

وی خاطرنشان کرد؛ برای افزایش کارآمدی پلیس مبارزه با مواد مخدر، استفاده از خودروهای تیزرو، پهپادها برای پایش مسیرها و به‌کارگیری ظرفیت‌های هوشمند پلیسی و هوش مصنوعی در عملیات‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا مقابله مؤثرتری با پدیده قاچاق مواد مخدر صورت پذیرد.

فرمانده انتظامی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: عملیات‌های پلیس متوقف نشده است و تیم‌هایی از بامداد امروز برای شناسایی و دستگیری اعضای یک باند دیگر در مأموریت هستند که نتایج آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.