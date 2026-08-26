به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانمحمدی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح متمرکز ۱۴ طرح، ۵۶ کلاس درس و ۲۷ نیروگاه خورشیدی مدارس منتخب خراسان شمالی که در سالن جلسات مدرسه فردوسی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: خدا را شاکرم که در مدرسه فردوسی، یکی از یادگارهای سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی، حضور دارم؛ مدرسهای که با برکت آن سفر تاریخی و با این ویژگیهای ارزشمند به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: از فرهنگیان، معلمان، مهندسان سازمان نوسازی مدارس و همه دستاندرکارانی که برای اجرای این پروژه تلاش کردند، قدردانی میکنم و از استاندار خراسان شمالی نیز که موضوع نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی را در استان راهبری کرده است، تشکر دارم.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ادامه داد: بیش از ۱۰۰ پروژه در قالب این نهضت در خراسان شمالی طراحی شده و این استان در میان استانهای کشور، پیشرفت قابل توجهی در اجرای این طرحها دارد.
خانمحمدی با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت چهاردهم در حوزه توسعه فضاهای آموزشی گفت: در این دولت از همه ظرفیتها و ارتباطات بینبخشی استفاده شده و در مجموع ۷۸۰۰ پروژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد: بیش از ۴۵۰۰ پروژه در دو سال گذشته ساماندهی و اجرا شده و مابقی پروژهها نیز تا پایان دولت به سرانجام خواهد رسید.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در مدارس اظهار کرد: یکی از اتفاقات بسیار خوب در این دولت، شکلگیری ارتباط میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو در زمینه استفاده از سلولهای خورشیدی در مدارس است.
خانمحمدی افزود: در مرحله نخست، ۱۲ هزار مدرسه در طرح استفاده از انرژی خورشیدی قرار گرفتند و این طرح در شهر تهران نیز با حدود یکهزار و ۲۰۰ مدرسه در حال اجرا است. در مجموع نیز بیش از پنج هزار مدرسه در کشور در این طرح قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: در خراسان شمالی نیز از مجموع ۲۸۰ مدرسه هدف، ۲۷ مدرسه برای اجرای این طرح آماده شده و این اقدام با سرعت در حال انجام است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به ویژگیهای مدرسه فردوسی بجنورد گفت: این مدرسه با رویکرد مدیریت مصرف انرژی احداث شده است و تلاش داریم با استفاده از ظرفیتهای موجود، مصرف انرژی را کاهش داده و با توجه به ناترازی انرژی در کشور، مدیریت سبز را در مدارس توسعه دهیم.
خانمحمدی همچنین از همراهی وزیر نیرو در تأمین زیرساخت مدارس خیرساز قدردانی کرد و گفت: با دستور وزیر نیرو، تأمین انشعابات و خطوط انتقال مورد نیاز مدارس خیرساز از محل مسئولیت اجتماعی شرکتها در حال انجام است که اقدام ارزشمندی به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات نشاندهنده نگاه بلند و توجه ویژه به حوزه آموزش و پرورش و توسعه زیرساختهای آموزشی کشور است.
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