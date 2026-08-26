  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

خان‌محمدی: ۱۲ هزار مدرسه به انرژی خورشیدی مجهز می‌شوند

خان‌محمدی: ۱۲ هزار مدرسه به انرژی خورشیدی مجهز می‌شوند

بجنورد- رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در مرحله نخست ۱۲ هزار مدرسه کشور برای اجرای طرح استفاده از انرژی خورشیدی در نظر گرفته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح متمرکز ۱۴ طرح، ۵۶ کلاس درس و ۲۷ نیروگاه خورشیدی مدارس منتخب خراسان شمالی که در سالن جلسات مدرسه فردوسی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: خدا را شاکرم که در مدرسه فردوسی، یکی از یادگارهای سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی، حضور دارم؛ مدرسه‌ای که با برکت آن سفر تاریخی و با این ویژگی‌های ارزشمند به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: از فرهنگیان، معلمان، مهندسان سازمان نوسازی مدارس و همه دست‌اندرکارانی که برای اجرای این پروژه تلاش کردند، قدردانی می‌کنم و از استاندار خراسان شمالی نیز که موضوع نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی را در استان راهبری کرده است، تشکر دارم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ادامه داد: بیش از ۱۰۰ پروژه در قالب این نهضت در خراسان شمالی طراحی شده و این استان در میان استان‌های کشور، پیشرفت قابل توجهی در اجرای این طرح‌ها دارد.

خان‌محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم در حوزه توسعه فضاهای آموزشی گفت: در این دولت از همه ظرفیت‌ها و ارتباطات بین‌بخشی استفاده شده و در مجموع ۷۸۰۰ پروژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: بیش از ۴۵۰۰ پروژه در دو سال گذشته ساماندهی و اجرا شده و مابقی پروژه‌ها نیز تا پایان دولت به سرانجام خواهد رسید.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در مدارس اظهار کرد: یکی از اتفاقات بسیار خوب در این دولت، شکل‌گیری ارتباط میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو در زمینه استفاده از سلول‌های خورشیدی در مدارس است.

خان‌محمدی افزود: در مرحله نخست، ۱۲ هزار مدرسه در طرح استفاده از انرژی خورشیدی قرار گرفتند و این طرح در شهر تهران نیز با حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مدرسه در حال اجرا است. در مجموع نیز بیش از پنج هزار مدرسه در کشور در این طرح قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در خراسان شمالی نیز از مجموع ۲۸۰ مدرسه هدف، ۲۷ مدرسه برای اجرای این طرح آماده شده و این اقدام با سرعت در حال انجام است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به ویژگی‌های مدرسه فردوسی بجنورد گفت: این مدرسه با رویکرد مدیریت مصرف انرژی احداث شده است و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مصرف انرژی را کاهش داده و با توجه به ناترازی انرژی در کشور، مدیریت سبز را در مدارس توسعه دهیم.

خان‌محمدی همچنین از همراهی وزیر نیرو در تأمین زیرساخت مدارس خیرساز قدردانی کرد و گفت: با دستور وزیر نیرو، تأمین انشعابات و خطوط انتقال مورد نیاز مدارس خیرساز از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حال انجام است که اقدام ارزشمندی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان‌دهنده نگاه بلند و توجه ویژه به حوزه آموزش و پرورش و توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور است.

کد مطلب 6928654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها