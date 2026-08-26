به گزارش خبرنگار مهر، مراسم محفل نور بعد از ظهر چهارشنبه در موسسه قرآنی روشندلان اصفهان با تجدید پیمان در مسیر تحقق آرمانهای اسلامی و دفاع از کیان میهن برگزار شد و حاضران بر وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان و دفاع از ارزشهای دینی تأکید کردند.
در بخش تجدید بیعت، روشندلان آمادگی کامل خود را برای پیروی از رهبر معظم انقلاب و حرکت در مسیر اعتلای نظام جمهوری اسلامی اعلام داشتند.
آنان با اشاره به حساسیت شرایط جاری تأکید کردند که محدودیتهای بصری هرگز مانعی در برابر همت والای آنان برای ایثار نخواهد بود و تا پای جان در پاسداری از ارزشهای انقلاب و کیان کشور، پشتیبان نیروهای مسلح هستند.
فعالان این مؤسسه قرآنی همچنین خود را در خط مقدم جبهه فرهنگی و پشتیبانی معنوی دانستند و بر حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه مقاومت و پاسداری از ارزشهای اخلاقی تأکید کردند.
در بخش دیگری از میثاقنامه با اشاره به ضرورت انتقام خون شهدا تصریح شد که روشندلان قرآنی از انتقام خون شهدا، از جمله شهادت رهبر فقید انقلاب و تمام ملت ایران بهویژه دانشآموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب — صرفنظر نکرده و تا تحقق کامل آن، پرچمهای سرخ مقاومت را بر زمین نخواهند گذاشت.
مطالبهگری در حوزه حجاب و عفاف
قرائتکنندگان میثاقنامه با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حجاب در کشور، حجاب را ارزش دینی و فرهنگی دانستند و ضمن اعلام حمایت کامل از تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب در این زمینه، از مسئولان خواستار برنامهریزی جدی و اقدام قاطع برای ارتقای وضعیت عفاف و حجاب در جامعه شدند.
به گزارش مهر، در پایان مراسم حاضران برای پایداری در مسیر خدمت به اسلام، حفظ عزت ملی و نصرت الهی در برابر توطئههای دشمنان دعا کرده و این عهدنامه را میثاق جان خود در راه آرمانهای انقلاب اعلام کردند.
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