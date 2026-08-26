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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

فرماندار دشتی: فرهنگ باید پیوست همه اقدامات توسعه‌ای باشد

فرماندار دشتی: فرهنگ باید پیوست همه اقدامات توسعه‌ای باشد

بوشهر- فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی گفت: توجه به فرهنگ در کنار اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، ضرورتی اساسی است .

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از طرح توسعه و بازطراحی کتابخانه عمومی شهر شُنبه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، اظهار کرد: در کنار توجه به زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی، فرهنگ باید پیوست همه اقدامات توسعه‌ای باشد و توسعه فضاهای فرهنگی از جمله کتابخانه‌های عمومی، نقش مهمی در تربیت و پرورش نیروی انسانی توانمند برای آینده کشور دارد.

رضا مقاتلی افزود: توسعه کتابخانه‌ها در شهرها، بخش‌ها و روستاها می‌تواند به تمرکززدایی از امکانات فرهنگی کمک کند و فرصت دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات فرهنگی و آموزشی را فراهم آورد.

فرماندار دشتی با قدردانی از اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، مسئولان شهرستان و بخش، شهرداری و شورای اسلامی شهر و دیگر مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای طرح، بهره‌برداری از کتابخانه حاج سیدعلی قمی را از پروژه‌های ارزشمند فرهنگی هفته دولت در شهرستان دشتی عنوان کرد.

مقاتلی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و علمی شهر شنبه، ابراز امیدواری کرد این فضای فرهنگی زمینه‌ای برای شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان منطقه فراهم کند و در آینده شاهد پرورش نخبگان علمی و فرهنگی از این منطقه باشیم.

کتابخانه عمومی حاج سیدعلی قمی شهر شنبه با بهره‌گیری از فضای توسعه‌یافته و امکانات به‌روزشده، اکنون با ظرفیت بیشتر آماده ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و کتابخانه‌ای به شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.

در پایان این آئین از دست اندرکاران این پروژه با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 6928690

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