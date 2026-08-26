رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیاست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور حرکت تدریجی بخش دولتی از آموزش مستقیم به سمت نظارت و برگزاری آزمونها است و در همین راستا توسعه آموزشگاههای آزاد در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: تعداد دورههای برگزار شده توسط آموزشگاههای آزاد شهرستان از ۲۹۶ دوره در سال ۱۴۰۳ به ۳۸۷ دوره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین عملکرد نفرساعت آموزش در این مراکز از ۱۳۵ هزار و ۸۳ نفرساعت در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۴ هزار و ۱۲۷ نفرساعت در سال ۱۴۰۴ رسید که نشاندهنده رشد قابل توجه بخش خصوصی در حوزه مهارتآموزی است.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای گلپایگان ادامه داد: تعداد مهارتآموزان شرکتکننده در دورههای بخش خصوصی نیز از ۸۲۱ نفر در سال ۱۴۰۳ به یکهزار و ۳۳۷ نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده است که این رشد، نتیجه افزایش تعداد آموزشگاههای فعال و استقبال بیشتر متقاضیان از آموزشهای مهارتی است.
رضایی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آزمونهای مهارتی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای دو سال اخیر، فراهم شدن امکان برگزاری تمامی آزمونهای مهارتی در خود شهرستان بوده است. پیش از این، به دلیل کمبود آزمونگر در برخی رشتهها، متقاضیان ناچار بودند برای شرکت در آزمون به شهرهای اطراف یا مرکز استان مراجعه کنند، اما در دو سال گذشته تمامی آزمونها در گلپایگان برگزار شده و حتی یک مورد اعزام به خارج از شهرستان نداشتهایم.
وی افزود: در بخش آزمونهای اصناف، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۶۴ نفر به آزمون معرفی شدند که از این تعداد ۵۵۳ نفر در آزمون شرکت کرده و ۴۷۱ نفر موفق به قبولی شدند. در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۳۰ نفر معرفی شدند که ۳۰۱ نفر در آزمون حضور یافتند و ۲۷۷ نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای گلپایگان با اشاره به مسابقات المپیاد ملی مهارت اظهار کرد: این رقابتها در چهار مرحله شهرستانی، استانی، کشوری و جهانی برگزار میشود و استان اصفهان برای چهار سال متوالی میزبان مرحله کشوری این مسابقات بوده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ تنها سه نفر از شهرستان در المپیاد مهارت ثبتنام کرده بودند، اما در سال ۱۴۰۴ این تعداد به ۱۵ نفر افزایش یافت. از میان شرکتکنندگان، دو نفر موفق به کسب رتبه نخست استانی در رشتههای پیرایشگری مردانه و نقاشی و دکوراسیون شدند و به مرحله کشوری راه یافتند.
رضایی ادامه داد: در مرحله کشوری، نماینده رشته پیرایشگری مردانه موفق به کسب دیپلم افتخار شد و نماینده رشته نقاشی و دکوراسیون نیز رتبه چهارم کشور را به دست آورد که نتیجهای ارزشمند برای شهرستان محسوب میشود.
وی با دعوت از جوانان و علاقهمندان به شرکت در المپیاد ملی مهارت گفت: ثبتنام این مسابقات تا پایان شهریورماه تمدید شده است و انتظار داریم با همکاری رسانهها، اطلاعرسانی گستردهتری انجام شود. هرچه تعداد شرکتکنندگان مرحله شهرستانی بیشتر باشد، شانس شهرستان برای کسب عناوین استانی، کشوری و حتی حضور در رقابتهای جهانی افزایش خواهد یافت.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای گلپایگان خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰ نفر برای حضور در المپیاد ملی مهارت ثبتنام کردهاند که نسبت به سال گذشته پنج نفر افزایش داشته است، اما هدفگذاری ما رسیدن به ۳۰ شرکتکننده است و امیدواریم این هدف محقق شود.
وی همچنین به افتخارات کسب شده توسط کارکنان این مرکز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ یکی از مربیان مرکز موفق به کسب عنوان مربی نمونه استانی در رشته الکترونیک شد. همچنین یکی دیگر از همکاران رتبه دوم کشوری پنجمین جشنواره ملی پژوهش را به دست آورد و کتاب «تحلیل دادهها و مدلسازی در نرمافزار R» نیز توسط یکی از کارکنان مرکز تألیف و منتشر شد.
رضایی افزود: در سال جاری نیز مرکز آموزش فنی و حرفهای گلپایگان موفق به کسب رتبه نخست مربی نمونه استانی و رتبه نخست مربی نمونه کشوری در رشته الکترونیک شده است که نشاندهنده ظرفیت علمی و تخصصی بالای این مجموعه است.
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