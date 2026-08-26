راهکارهای تقویت مدارس صدرای چهارمحال و بختیاری بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حامد مبینی عصر چهارشنبه در دیدار و گفتگو با مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش استان با موضوع بررسی چالش‌ها و مشکلات و رفع نقاط ضعف با هدف تقویت و توسعه همه‌جانبه مدارس صدرای ولایت استان که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی و مدیران مدارس صدرای استان برگزار شد با اشاره به اینکه مدارس صدرا از سال ۸۲ تا کنون طی تعامل و همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزش و پرورش دایر هستند، اظهار کرد: آموزش و پرورش استان حقیقتاً همکاری و همراهی خوبی با مدارس صدرا داشته است و انتظار می‌رود کلیت عوامل، این همراهی و همکاری را ادامه دهند.

مدیر مدارس صدرای ولایت کشور با ذکر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی از حیث قانونی نمی‌تواند نیرویی را به آموزش و پرورش تزریق کند، ادامه داد: مبنای کار بر تأمین نیرو از جانب آموزش و پرورش بوده که به خوبی محقق شده است؛ سال گذشته ۲ هزار و ۸۸۰ نفر از آموزش و پرورش در مدارس صدرای ولایت خدمت کردند.

نگاه آموزش و پرورش توسعه و تقویت مدارس صدرا در چهارمحال و بختیاری است

بهمن خدادادی با اشاره به اینکه مدارس صدرای ولایت از حیث کیفیت آموزشی و فوق برنامه‌ها در زمره مدارس خوب استان قرار دارند، اظهار کرد: آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری نیز بنا دارد این مدارس تقویت شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه نگاه جدی ما به مدارس وابسته خاصه مدارس صدرا مبتنی بر توسعه و تقویت است، ادامه داد: استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌ها از این مدارس حاکی از کیفیت بالای آنهاست و ما هم تلاش داریم اگر مانعی وجود دارد، برطرف کنیم.

یادآور می‌شود، در این نشست مدیران مدارس صدرای استان چهارمحال و بختیاری به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات و مطالب خود پرداختند. دقت و اهتمام لازم در گزینش دبیران و معلمان مدارس صدرا، پیشنهاد راه‌اندازی مدرسه صدرای متوسطه اول در فارسان، درخواست تجهیزات و امکانات و تسهیل در تخصیص نیرو به مدارس از جمله مطالب بود.