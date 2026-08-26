السیسی: نیروهای مسلح مصر آماده مقابله با هر تهدید خارجی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور در بالاترین سطح آمادگی و توان رزمی قرار دارند.
السیسی در جریان مراسم گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) گفت که این نیروها برای دفاع مقتدرانه از مصر و منابع و منافع آن در برابر هرگونه تهدید خارجی آماده هستند.
وی خاطر نشان کرد که مستقیما، مستمر و از نزدیک، سطوح آمادگی رزمی و کارآمدی میدانی نیروهای مسلح را دنبال میکند.
السیسی افزود: من از نزدیک و به طور مداوم سطح آمادگی رزمی و کارآمدی میدانی را رصد میکنم. نگرانی من محدود به نهاد نظامی ما نیست، بلکه به تمام امور دیگر کشور نیز گسترش مییابد؛ بهبود شرایط و یافتن راهحلهای اساسی برای مشکلات انباشته شده و به ارث رسیده از دهههای گذشته، و همچنین رسیدگی مداوم به هرگونه مشکل یا کاستی که در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد میشود.
وی ادامه داد: ما بهانه نمیآوریم. ماهها پیش، از دولت خواستم میزان بدهی مصر، چه داخلی و چه خارجی، را در اختیار من قرار دهد. مردم میپرسند که آیا ما به درستی و در مسیر درست پیش میرویم یا خیر. در اینجا میگویم که ما نهایت تلاش خود را می کنیم و آنچه در آن موفق بودهایم به لطف خداست و آنچه در آن موفق نبودهایم، از خدا میخواهم که کاستیهای ما را جبران کند.
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