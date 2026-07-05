السیسی: راه حل ریشه ای مشکلات خاورمیانه توافق صلح عادلانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در جدیدترین موضع گیری خود گفت: امنیت مرزهای مصر خط قرمز است. ما با بحران‌های استثنایی و پی‌درپی مواجه بوده‌ایم از پیامدهای حوادثی که مصر در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به خود دید تا جنگ با تروریسم و همه‌گیری کرونا گرفته تا پیامدهای جنگ اوکراین و در نهایت جنگ در غزه و اخیراً جنگ علیه ایران.

السیسی تاکید کرد: این بحران‌ها خسارت‌های سنگینی به همراه داشته است که به عنوان نمونه می‌توان به از دست رفتن بیش از ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای کانال سوئز در پی حمله به کشتی‌ها در باب‌المندب اشاره کرد. این وضع در کنار افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، اختلال در زنجیره تأمین و همچنین موج ورود میلیون‌ها پناهجو به مصر رخ داد که در این محیط ناآرام، همواره پناهگاهی امن و پایدار بوده و خواهد ماند.

رئیس جمهور مصر گفت: با وجود همه این‌ها، مصر تلاش‌های خستگی‌ناپذیری برای توقف جنگ‌ها و کاهش تنش‌ها انجام داده و برای جلوگیری از خونریزی کوشیده است. در اینجا مایلم بار دیگر مراتب قدردانی خود را از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ابراز کنم که تلاش‌هایش به دستیابی به «توافق شرم‌الشیخ» برای توقف جنگ در غزه و سپس موفقیت در دستیابی به توافق آتش بس با ایران منجر شد. من بر ضرورت حمایت از این توافق‌ها، پافشاری بر اجرای کامل آن‌ها و جلوگیری از هرگونه تلاش برای ناکام گذاشتن، دور زدن یا تضعیف آن‌ها تأکید می‌کنم.

السیسی تاکید کرد: مصر با توجه به نگاه عمیق و تجربه تاریخی بی‌نظیر خود در امور منطقه و به عنوان نخستین کشوری که در اوج دشمنی‌ها با اسرائیل پیمان صلح را امضا کرد، تأکید می‌کند، راه‌حل ریشه‌ای مشکلات خاورمیانه در دستیابی به یک توافق صلح جامع و عادلانه است به گونه ای که این صلح بتواند به آرمان فلسطین جامه عمل بپوشاند و کشور مستقل فلسطینی را به پایتختی «شرق قدس» و بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی برپا کند.

وی افزود: هیچ صلح پایدار، ثبات واقعی و عادی‌سازی روابط مردمی جز با یک صلح عادلانه شکل نخواهد گرفت؛ صلحی که به اشغالگری پایان دهد و پایانی بر ظلم و تجاوز باشد و همچنین حقوق را به صاحبانش بازگرداند، امنیت را برای همگان فراهم کند، به ملت‌های منطقه فرصت زندگی در ثبات و رفاه را ببخشد و آغازگر دورانی جدید از همکاری، شکوفایی و آینده‌ای بهتر باشد که ملت‌های ما شایسته آن هستند.

السیسی در بخشی از سخنانش به همکاری‌ها با روسیه اشاره کرد و گفت: ظرف چند روز آینده، عملیات نصب محفظه فشار رآکتور واحد دوم هسته‌ای در نیروگاه اتمی «الضبعه» انجام خواهد شد و از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای همکاری‌های استراتژیک مستمر تشکر می کنم.