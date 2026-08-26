آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۶۳ پروژه عمرانی در دنا با حضور وزیر تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از هفته دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور در شهرستان دنا، در آیین افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی این شهرستان شرکت کرد.

این سفر با همراهی یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، و بهرامی، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی انجام شد.

فرماندار شهرستان دنا در حاشیه این آیین گفت: امروز میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار، نماینده مردم در مجلس و جمعی از مسئولان کشوری و استانی هستیم تا پروژه‌های عمرانی و اقتصادی هفته دولت را افتتاح و عملیات اجرایی برخی طرح‌ها را آغاز کنیم.

عباس رسولی افزود: برنامه‌های این سفر با استقبال رسمی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد و غبارروبی گلزار شهدا، بازدید از سالن ورزشی کارگران جنوب کشور در شهر سی‌سخت، کلنگ‌زنی پروژه ایمن‌سازی گردنه بیژن در مسیر سی‌سخت به پادنا و ساماندهی مسیر ورودی شهر پاتاوه از دیگر برنامه‌های این سفر است.

وی با اشاره به پیشرفت حدود ۹۰ درصدی سالن ورزشی کارگران جنوب کشور در سی‌سخت، اظهار کرد: این طرح یکی از پروژه‌های مهم ورزشی شهرستان دنا محسوب می‌شود و روند تکمیل آن در حال پیگیری است.

فرماندار دنا همچنین از افتتاح و کلنگ‌زنی ۶۳ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان خبر داد و گفت: مجموع اعتبارات این پروژه‌ها بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان است.

رسولی ادامه داد: بخشی از این پروژه‌ها نیز روز گذشته با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و در حاشیه محور یاسوج به اصفهان، از جمله افتتاح یک مجتمع بین‌راهی و کلنگ‌زنی پروژه‌های تکمیلی، اجرا شد.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها، رونق اقتصادی و بهبود خدمات‌رسانی در شهرستان دنا داشته باشد.

فرماندار دنا در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی هفته دولت زمینه‌ساز توسعه بیشتر شهرستان و ارتقای سطح خدمات برای مردم این منطقه باشد.