مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برقراری سه هزار و ۴۳۶ تماس با اورژانس شاهرود طی ایام نوروز سال جاری خبر داد و اظهار داشت: از ۲۷ اسفند ماه تاکنون یک هزار و ۶۱ ماموریت نوروزی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: طی بازه مذکور اورژانس در ۳۹۵ ماموریت جاده ای حضور یافته و ۲۶۹ مصدوم تصادفی را به مراکز درمانی و بیمارستان ها انتقال داده است.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تعداد حوادث ترافیکی جاده ها را ۱۲۶ مورد اعلام کرد و اظهار داشت: طی این بازه هشت نفر بر اثر تصادفات رانندگی جاده ای جان باختند.

عظیمی تصریح کرد: نیروهای اورژانس همچنین در بازه مذکور در ۶۲۱ ماموریت شهری حضور پیدا کردند و ۶۹ حادثه ترافیکی شهری را پوشش دادند.

وی تعداد مصدومان انتقالی غیر تصادفی را ۳۴۵ مورد اعلام کرد و افزود: نیروهای اورژانس در شش اکیپ شهری، ۱۸ پایگاه جاده ای و یک اکیپ هوایی آماده خدمت به هموطنان خواهند بود.