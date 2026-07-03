به گزارش خبرنگار مهر، انحراف یک دستگاه نیسان وانت شامگاه جمعه در محور گنجافروز بابل، محدوده روستای رئیسکلا، هشت مصدوم بر جای گذاشت که همگی پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.
به دنبال وقوع حادثه انحراف یک دستگاه نیسان وانت در محور گنجافروز، محدوده روستای رئیسکلا، نیروهای اورژانس ۱۱۵ بابل با اعزام دو تیم عملیاتی به محل حادثه، خدمات امدادی و درمانی را به مصدومان ارائه کردند.
تکنسینهای اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی پیشبیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.
در این حادثه هشت نفر شامل شش زن ۴۰، ۳۶، ۱۶، ۱۹، ۷ و ۵۲ ساله و دو پسربچه ۲ و ۱۳ ساله مصدوم شدند.
تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه مراقبتهای پزشکی به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.
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