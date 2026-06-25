مصدومیت کودک ۸ ساله در حادثه رانندگی محور سبزوار به شاهرود

مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی پژو ۲۰۶ با چهار سرنشین در محور سبزوار ـ شاهرود و در محدوده ۵۰ کیلومتری مانده به میامی همزمان با عصر پنجشنبه خبر داد و افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در صحنه و ارزیابی وضعیت مصدومان، مشخص شد سه نفر از سرنشینان از وضعیت عمومی مناسبی برخوردار هستند اما یک کودک ۸ ساله بر اثر این سانحه دچار آسیبدیدگی از ناحیه سر و شکم شده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی شاهرود با بیان اینکه اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه برای مصدوم انجام شد، توضیح داد: این کودک برای دریافت خدمات تخصصی درمانی به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود منتقل شد.
عظیمی ادامه داد: با توجه به شرایط جسمانی مصدوم و پس از مشاوره فوری با پزشک و انجام هماهنگیهای لازم، بالگرد اورژانس هوایی از پایگاه هوایی شاهرود به منطقه اعزام شد تا روند انتقال و درمان مصدوم با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی اورژانس، افزود: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به نکات ایمنی در سفرهای جادهای مورد تأکید است.
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