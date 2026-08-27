فرج الله پاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرحهای توسعه و اصلاح شبکه برق با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان در این شهرستان، گفت: این طرحها با هدف بهبود کیفیت و افزایش پایداری شبکه برق در مناطق شهری و روستایی اجرا شدهاند و شامل بهسازی شبکه برق روستای فارد، افزایش ظرفیت شبکه و اصلاح شبکه روستاهای میرمکان، لاشکن و بانهاجی است که با اجرای این پروژهها، شاهد کاهش چشمگیر مشکلات ناشی از افت ولتاژ و قطعی برق در این مناطق خواهیم بود.
فرماندار چوار گفت: علاوه بر طرحهای برق رسانی، پروژههای دیگری مانند پلاککوبی، پایش تصویری شهر چوار و فاز دوم پارک سنگی بهمنآباد نیز با اعتباری بالغ بر ۶۷۲ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح و کلنگزنی شدهاند.
وی در پایان گفت: اجرای این پروژهها، علاوه بر بهبود زیرساختهای شهری، نقش مهمی در افزایش امنیت و آرامش شهروندان ایفا خواهد کرد.
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