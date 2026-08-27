به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از صنایع آسیبدیده پارس جنوبی در استان بوشهر اظهار کرد: یکی از اولویتهای دولت این است که بازسازی این صنایع با سرعت بیشتری انجام شود و زمینه افزایش تولید در آنها فراهم شود.
وی افزود: در این راستا، نیازهای این صنایع باید بهسرعت تأمین شود و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی و احیای تأسیسات آسیبدیده در دستور کار قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جایگاه استان بوشهر در صنعت انرژی کشور تصریح کرد: استان بوشهر بهویژه منطقه جنوبی استان، مرکز استقرار صنایع بزرگ انرژی کشور است و بخش عمدهای از گاز کشور در این منطقه تولید میشود.
مدنیزاده ادامه داد: صنایع بزرگ پتروشیمی نیز در استان بوشهر توسعه یافتهاند و تلاش میکنیم با حمایت مناسب، زمینه بازسازی و احیای صنایع آسیبدیده در جنگ اخیر فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از این صنایع و تأمین نیازهای آنها میتواند به بازگشت سریعتر واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید و افزایش ظرفیت تولید در منطقه کمک کند.
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