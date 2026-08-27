جزئیات سفر محرمانه رئیس سیا به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز و واشنگتن پست، جان راتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در یک سفر بی سابقه به مسکو که از سوی کاخ سفید اعلام نشده بود روز سه شنبه وارد پایتخت روسیه شد.

وی با یک هواپیمای نظامی سی ۱۷ ای، از پایگاه اندروز در نزدیکی واشنگتن به مسکو سفر کرد. این هواپیما ابتدا در ریگا، پایتخت لتونی توقف کرد و سپس به مسیر خود به سمت مسکو ادامه داد.

داده های وب سایت فلایت رادار ۲۴ نشان می دهد این هواپیما حدود ۸ ساعت در مسکو باقی ماند و سپس آنجا را ترک کرد. به گزارش این دو روزنامه، تصاویر و ویدئوهای منتشرشده نیز حرکت کاروانی متشکل از خودروهایی با پلاک دیپلماتیک را در پایتخت روسیه نشان می دهد.

واشنگتن به طور رسمی این سفر و هدف آن را اعلام نکرده و سیا، پنتاگون و نیروی هوایی آمریکا نیز از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده اند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز گذشته تأیید کرد که این سفر در چارچوب هماهنگی ها میان دستگاه های امنیتی انجام شده است.

بر اساس این گزارش، محرمانه بودن سفر مذکور احتمالات مختلفی را مطرح می کند که در رأس آنها تماس ها درباره جنگ روسیه و اوکراین قرار دارد. راتکلیف سال گذشته به عضویت تیم آمریکایی مسئول مذاکرات برای پایان دادن به جنگ مذکور منصوب شد.

واشنگتن پست نوشت، روسیه با استفاده از کمبود سامانه های پدافند هوایی اوکراین، حملات موشکی و پهپادی خود به کی یف و دیگر شهرهای اوکراین را تشدید کرده است.

این دو روزنامه همچنین تاکید کردند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در تماس ها و مذاکرات مربوط به آمریکایی های بازداشت شده در زندان های روسیه مشارکت داشته است. یکی از این افراد، استیون هوبارد ۷۴ ساله است که از آوریل ۲۰۲۲ پس از متهم شدن به پیوستن به نیروهای اوکراینی در روسیه تحت بازداشت قرار دارد و به ۶ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شده است.