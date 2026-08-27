طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در ایوان افتتاح شد

رضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ۱۱ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در این شهرستان، گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله درمان، مسکن، زیرساخت‌های شهری و روستایی، آموزش و آبخیزداری اجرا شده‌اند.

وی افزود: از جمله مهمترین پروژه‌های افتتاح شده می‌توان به اورژانس بیمارستان امام رضا، مرکز خونگیری، پایگاه اورژانس شهری، نهضت ملی مسکن و آسفالت راه روستایی باسکله اشاره کرد که هر یک نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم این منطقه ایفا می‌کنند.

فرماندار ایوان با اشاره به حجم بالای این پروژه‌ها، گفت: امروز شاهد افتتاح ۳۳ پروژه با اعتبار ۴۶۹ میلیارد تومان در سطح شهرستان هستیم که این رقم، نشان از جهش قابل توجهی در سطح اعتبارات تخصیص یافته به این شهرستان دارد و بیانگر توجه ویژه مسئولان به توسعه زیرساخت‌های ایوان است.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها، علاوه بر رفع بخش قابل توجهی از نیازهای عمرانی و خدماتی مردم، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در منطقه خواهد شد و امیدوار می‌رود با تداوم این روند، شاهد تحول اساسی در زیرساخت‌های شهری و روستایی شهرستان ایوان باشیم.