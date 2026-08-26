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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

تیم سیار اهدای خون به ثلاث باباجانی می‌رود

تیم سیار اهدای خون به ثلاث باباجانی می‌رود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در بیمارستان ثلاث باباجانی و دعوت از مردم برای مشارکت در این اقدام خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز پنجشنبه پنجم شهریورماه در بیمارستان شهرستان مستقر خواهد شد.

وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند انجام می‌شود و حضور مردم و مشارکت شهروندان در اهدای خون می‌تواند نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی استان داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در بیمارستان ثلاث باباجانی مستقر خواهد بود و شهروندان می‌توانند در این بازه زمانی برای اهدای خون مراجعه کنند.

میرزاده با دعوت از مردم نیک‌اندیش شهرستان ثلاث باباجانی برای حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، ادامه داد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای کمک به بیماران نیازمند و هدیه‌ای از جنس زندگی است.

وی تصریح کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند در فرآیند درمان بیماران و تأمین نیاز مراکز درمانی مؤثر باشد و مشارکت مستمر مردم در اهدای خون، به حفظ ذخایر خونی کمک می‌کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از شهروندان شهرستان ثلاث باباجانی دعوت می‌شود با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کرده و با اهدای خون، سهمی در نجات جان بیماران داشته باشند.

کد مطلب 6928847

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