مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز پنجشنبه پنجم شهریورماه در بیمارستان شهرستان مستقر خواهد شد.
وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند انجام میشود و حضور مردم و مشارکت شهروندان در اهدای خون میتواند نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی استان داشته باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در بیمارستان ثلاث باباجانی مستقر خواهد بود و شهروندان میتوانند در این بازه زمانی برای اهدای خون مراجعه کنند.
میرزاده با دعوت از مردم نیکاندیش شهرستان ثلاث باباجانی برای حضور در این برنامه انساندوستانه، ادامه داد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای کمک به بیماران نیازمند و هدیهای از جنس زندگی است.
وی تصریح کرد: هر واحد خون اهدایی میتواند در فرآیند درمان بیماران و تأمین نیاز مراکز درمانی مؤثر باشد و مشارکت مستمر مردم در اهدای خون، به حفظ ذخایر خونی کمک میکند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از شهروندان شهرستان ثلاث باباجانی دعوت میشود با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کرده و با اهدای خون، سهمی در نجات جان بیماران داشته باشند.
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