به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی صبح پنج شنبه در مراسم افتتاح طرحهای برقرسانی شرکت توزیع نیروی برق زنجان به مناسبت هفته دولت، با اشاره به شرایط کشور طی یک سال گذشته و حوادث و رخدادهای مختلف، گفت: با وجود محدودیتهای زیادی که در این مدت با آن مواجه بودیم، همکاران صنعت برق با تلاش و همت مضاعف، اجرای پروژههای مهم و حیاتی را متوقف نکردند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان ادامه داد: در شرایط جنگی اخیر، یکی از مراکز حساس و ملی کشور در استان زنجان به سومین مسیر تغذیه برق مجهز شد و برای اجرای این طرح حدود چهار کیلومتر شبکه برق در شرایط خاص احداث شد.
کاظمی تصریح کرد: با اجرای این پروژه، این مرکز حساس کشوری اکنون از سه مسیر تغذیه برق برخوردار است که یکی از این مسیرها نیز از یکی از بیمارستانهای شهر تأمین شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح در شرایطی انجام شد که صنعت برق همزمان با محدودیت در تأمین تجهیزات و ضرورت بازسازی و ترمیم تأسیسات آسیبدیده مواجه بود، گفت: با وجود این شرایط، همکاران ما تلاش کردند علاوه بر حفظ پایداری شبکه، پروژههای مهم و زیرساختی استان را نیز پیش ببرند.
احداث نخستین آزمایشگاه تخصصی تجهیزات خورشیدی کشور در زنجان
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان از احداث نخستین آزمایشگاه تخصصی کشور در حوزه تجهیزات نیروگاههای خورشیدی در زنجان خبر داد و گفت: این پروژه پس از حدود ۱۷ سال توقف، با همکاری مسئولان استانی و مجموعه صنعت برق مجدداً فعال شده و اکنون در حال اجرا است.
کاظمی افزود: برای تأمین برق این مجموعه حدود چهار کیلومتر شبکه تغذیه اجرا شده و پیشبینی میکنیم این بخش از پروژه ظرف حدود ۱۰ روز آینده به پایان برسد.
وی با بیان اینکه این آزمایشگاه دارای مأموریت ملی خواهد بود، اظهار کرد: پس از راهاندازی، تجهیزات نیروگاههای خورشیدی از سراسر کشور برای انجام تست، بررسی و ارزیابی به این مجموعه در زنجان ارسال خواهد شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان خاطرنشان کرد: در گذشته کشور برای انجام برخی آزمایشهای تخصصی تجهیزات حفاظتی و تجهیزات صنعت برق به مراکز آزمایشگاهی کشورهای اروپایی وابسته بود و تجهیزات برای انجام تستهای تخصصی به مؤسسات دارای مجوز و صلاحیت بینالمللی ارسال میشد.
کاظمی گفت: محدودیتهای ایجادشده در سالهای اخیر موجب شد ضرورت ایجاد ظرفیتهای آزمایشگاهی در داخل کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و امروز شاهد شکلگیری این ظرفیت مهم در استان زنجان هستیم.
وی با اشاره به نقش صنعت برق در اجرای طرحهای عمرانی، صنعتی و کشاورزی گفت: شاید نقش صنعت برق در بسیاری از پروژهها کمتر دیده شود، اما واقعیت این است که هیچ پروژه صنعتی، کشاورزی، عمرانی و خدماتی بدون تأمین انرژی پایدار امکان بهرهبرداری ندارد.
کاظمی با اشاره به پروژههای مسکن در استان زنجان افزود: در پروژههای مسکن ملی، نهضت ملی مسکن و طرحهای مرتبط با جوانی جمعیت، تأمین زیرساختهای برق از الزامات اساسی است و تلاش مجموعه صنعت برق این است که هیچ پروژهای در استان بدون زیرساخت مناسب انرژی به بهرهبرداری نرسد.
وی ادامه داد: صنعت برق مانند اکسیژنی است که مردم از آن استفاده میکنند و تا زمانی که وجود داشته باشد شاید ارزش آن کمتر دیده شود، اما زمانی که این خدمت دچار اختلال شود، اهمیت آن برای همه مشخص خواهد شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان اظهار کرد: در ابتدای سال گذشته حدود ۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به شبکه متصل بود که با پیگیری مسئولان و همکاری دستگاههای مختلف، این ظرفیت اکنون به حدود ۴۲ مگاوات رسیده است.
کاظمی افزود: پیشبینی میشود طی دو ماه آینده ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان به حدود ۶۰ مگاوات برسد و هدفگذاری ما این است که تا پایان سال این ظرفیت به حدود ۱۰۰ مگاوات افزایش پیدا کند.
وی این میزان رشد را یک جهش مهم در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و گفت: رسیدن از ۹ مگاوات به ۱۰۰ مگاوات در یک بازه زمانی کوتاه، نیازمند عزم جدی، برنامهریزی و همکاری همه مجموعههای استان است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان بیان کرد: ظرفیت ۱۰۰ مگاوات برق خورشیدی تقریباً معادل مصرف برق کل مشترکان بخش کشاورزی استان است و تحقق این هدف میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه و تأمین برق پایدار داشته باشد.
احداث نیروگاه خورشیدی در ۴۰۰ مدرسه زنجان
کاظمی همچنین از اجرای طرح احداث نیروگاههای خورشیدی در مدارس استان خبر داد و گفت: تجهیزات مورد نیاز این طرح به زنجان منتقل شده و پیمانکار پروژه نیز طی روزهای اخیر انتخاب شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، در ۴۰۰ مدرسه استان نیروگاه خورشیدی احداث خواهد شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان ادامه داد: اجرای این طرح حدود دو مگاوات از بار شبکه را کاهش خواهد داد و برق تولیدشده در وهله نخست برای مصرف خود مدارس مورد استفاده قرار میگیرد.
کاظمی گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر کاهش بار شبکه، هزینه برق مصرفی مدارس نیز کاهش پیدا خواهد کرد و بخشی از نیاز انرژی این مراکز از طریق انرژی خورشیدی تأمین میشود.
پیگیری احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی
وی همچنین به اجرای طرحهای بزرگ مقیاس انرژی خورشیدی در استان اشاره کرد و گفت: نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی نیز در دستور کار قرار دارد و مجری پروژه با جدیت در حال احداث فاز نخست این نیروگاه است.
کاظمی تأکید کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از مهمترین مسیرهای پیشرو برای تأمین برق پایدار و کاهش فشار بر شبکه در سالهای آینده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان با تأکید بر نقش اصحاب رسانه در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: مشکلات پیش روی کشور کم نیست، اما آنچه میتواند ما را از این شرایط عبور دهد، امید، انگیزه، خوشبینی، مثبتاندیشی و عزم و اراده قوی است.
کاظمی خطاب به اصحاب رسانه گفت: انتظار ما این است که در کنار بیان مشکلات و مطالبهگری، ظرفیتها، اقدامات انجامشده و موفقیتهای کشور و استان را نیز برای مردم بازگو کنند و در تقویت امید و انگیزه در جامعه نقش داشته باشند.
وی افزود: اگر انگیزه از انسان گرفته شود، حتی توان حرکت نیز کاهش پیدا میکند؛ بنابراین باید تلاش کنیم با وجود مشکلات، امید به آینده را در جامعه حفظ کنیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان با بیان اینکه صنعت برق مسیر روشنی در پیش دارد، گفت: با همت مردم، مسئولان و تلاش کارکنان صنعت برق، میتوان از مشکلات موجود عبور کرد و کشور را به جایگاههای بالاتر رساند.
کاظمی خاطرنشان کرد: موفقیتهای بهدستآمده در توسعه انرژی خورشیدی و ایجاد زیرساختهای تخصصی صنعت برق حاصل یک حرکت جمعی، عزم و اراده و تلاش شبانهروزی است و امیدواریم این مسیر با قوت ادامه پیدا کند.
وی با قدردانی از مسئولان استانی، کارکنان صنعت برق و اصحاب رسانه اظهار کرد: امیدواریم با توکل به خداوند متعال، تمسک به اهلبیت(ع) و همت و تلاش همکاران، شاهد توسعه بیش از پیش زیرساختهای صنعت برق و افزایش ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در استان زنجان باشیم.
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