به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت ، طرح روکش و بهسازی راههای روستایی بخش مرکزی شهرستان کازرون با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
در آئین بهرهبرداری از این طرح معاونان فرماندار کازرون، بخشدار مرکزی، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی حضور داشتند.
طرح روکش و بهسازی راههای روستایی بخش مرکزی کازرون با هدف ارتقای کیفیت مسیرها، افزایش ایمنی تردد و تسهیل رفتوآمد روستاییان و بهرهبرداران بخش کشاورزی اجرا شده است.
اجرای این طرح همچنین میتواند در توسعه زیرساختهای حملونقل روستایی، کاهش هزینههای تردد و دسترسی آسانتر ساکنان روستاها به مراکز خدماتی و اقتصادی شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.
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