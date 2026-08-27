به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت ، طرح روکش و بهسازی راه‌های روستایی بخش مرکزی شهرستان کازرون با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

در آئین بهره‌برداری از این طرح معاونان فرماندار کازرون، بخشدار مرکزی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند.

طرح روکش و بهسازی راه‌های روستایی بخش مرکزی کازرون با هدف ارتقای کیفیت مسیرها، افزایش ایمنی تردد و تسهیل رفت‌وآمد روستاییان و بهره‌برداران بخش کشاورزی اجرا شده است.

اجرای این طرح همچنین می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی، کاهش هزینه‌های تردد و دسترسی آسان‌تر ساکنان روستاها به مراکز خدماتی و اقتصادی شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.