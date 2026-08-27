به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله لک علی‌آبادی در آئین افتتاح مجتمع گردشگری ازنا بر ضرورت تخصیص اعتبار ویژه برای توسعه گردشگری در ازنا تأکید کرد.

وی گفت: شهرستان ازنا باوجود روستاهای هدف گردشگری از جمله «دره تخت»، «دربند» و اماکن زیارتی از جمله «امامزاده قاسم» و... نیازمند اعتبارات لازم برای احداث بوم‌گردی، هتل و... هستند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت، استاندار لرستان و مجموعه مدیریتی استان برای تسهیل مسیر توسعه لرستان، نقش دولت و رئیس‌جمهور را در جریان جنگ‌های اخیر قابل‌تقدیر دانست و افزود: از وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور در سفر به لرستان می‌خواهیم که پیام قدردانی ما از رئیس‌جمهور را به علت تلاش‌های ویژه در ایام جنگ‌های اخیر برای سربلندی ایران و رضایت مردم، ابلاغ کند.