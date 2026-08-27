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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

روستاهای هدف گردشگری ازنا برای احداث بوم‌گردی نیازمند اعتبار هستند

روستاهای هدف گردشگری ازنا برای احداث بوم‌گردی نیازمند اعتبار هستند

ازنا - نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، گفت: روستاهای هدف گردشگری شهرستان ازنا برای احداث بوم‌گردی نیازمند اعتبار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله لک علی‌آبادی در آئین افتتاح مجتمع گردشگری ازنا بر ضرورت تخصیص اعتبار ویژه برای توسعه گردشگری در ازنا تأکید کرد.

وی گفت: شهرستان ازنا باوجود روستاهای هدف گردشگری از جمله «دره تخت»، «دربند» و اماکن زیارتی از جمله «امامزاده قاسم» و... نیازمند اعتبارات لازم برای احداث بوم‌گردی، هتل و... هستند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت، استاندار لرستان و مجموعه مدیریتی استان برای تسهیل مسیر توسعه لرستان، نقش دولت و رئیس‌جمهور را در جریان جنگ‌های اخیر قابل‌تقدیر دانست و افزود: از وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور در سفر به لرستان می‌خواهیم که پیام قدردانی ما از رئیس‌جمهور را به علت تلاش‌های ویژه در ایام جنگ‌های اخیر برای سربلندی ایران و رضایت مردم، ابلاغ کند.

کد مطلب 6929453

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