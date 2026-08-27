همتی: ارز کافی برای پاسخگویی به نیاز بازار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه‌های دزفول اظهار کر:: ظرفیت‌های تولیدی که امروز در این واحدها مشاهده کردیم، شامل تولید شکر، روغن و دیگر محصولات کشاورزی، پتانسیل بسیار بالایی برای کمک به خودکفایی کشاورزی کشور دارد و این یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این بازدید میدانی بود.

همتی با اشاره به بررسی مسائل مالی، ارزی و ریالی واحدهای تولیدی افزود: با دست‌اندرکاران این کارخانه‌ها درباره چالش‌های مالی و تأمین نقدینگی گفتگو کردیم و مقرر شد مشکلات آن‌ها در تهران با جدیت پیگیری شود و هرگونه حمایت ممکن در این زمینه انجام خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: سیاست تأمین ۵۰۰ میلیون دلار ارز که پیش‌تر مصوب و ابلاغ شده، نقش مؤثری در آرامش بازار داشته و این سیاست قطعاً ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد تلاطم و نوسان در بازار ارز حاکم شود.

همتی با اشاره به ذخایر کافی ارزی کشور تصریح کرد: ما ارز کافی برای پاسخگویی به نیازهای بازار در اختیار داریم و همان‌طور که قبلاً نیز اعلام کردم، هر میزان ارز که بازار نیاز داشته باشد، در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده تأمین خواهیم کرد و با مدیریت هوشمندانه، از بروز شوک‌های قیمتی در بازار ارز جلوگیری می‌کنیم.

وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با هرگونه اقدام مخرب در عرصه اقتصادی افزود: هر کسی که به هر نحو تلاش کند عرضه ارز کشور را مختل کند یا با ایجاد التهاب، ثبات اقتصادی را به خطر بیندازد، با اقدامات قانونی و نظارتی بانک مرکزی مواجه خواهد شد و نتیجه این اقدامات در نهایت به نفع مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین ارز واحدهای تولیدی بیان کرد: بانک مرکزی با همکاری دولت، سیاست تأمین ارز با نرخ‌های توافقی را در دستور کار دارد و در کنار آن، نظارت بر تخصیص ارز به بخش‌های مولد اقتصادی را با دقت دنبال می‌کند تا منابع ارزی کشور به بهترین شکل در مسیر رشد تولید و اشتغال هدایت شود.

همتی گفت: واحدهای تولیدی دزفول با وجود تمام چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، نشان داده‌اند که می‌توانند با تکیه بر توان داخلی، بخش قابل‌توجهی از نیازهای کشور را تأمین کنند و حمایت از این صنایع، اولویت بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و پولی است.