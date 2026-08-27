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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

همتی: ارز کافی برای پاسخگویی به نیاز بازار داریم

همتی: ارز کافی برای پاسخگویی به نیاز بازار داریم

دزفول - رئیس کل بانک مرکزی گفت: ارز کافی برای پاسخگویی به نیازهای بازار در اختیار داریم و هر میزان ارز که بازار نیاز داشته باشد، در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده تأمین خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه‌های دزفول اظهار کر:: ظرفیت‌های تولیدی که امروز در این واحدها مشاهده کردیم، شامل تولید شکر، روغن و دیگر محصولات کشاورزی، پتانسیل بسیار بالایی برای کمک به خودکفایی کشاورزی کشور دارد و این یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این بازدید میدانی بود.

همتی با اشاره به بررسی مسائل مالی، ارزی و ریالی واحدهای تولیدی افزود: با دست‌اندرکاران این کارخانه‌ها درباره چالش‌های مالی و تأمین نقدینگی گفتگو کردیم و مقرر شد مشکلات آن‌ها در تهران با جدیت پیگیری شود و هرگونه حمایت ممکن در این زمینه انجام خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: سیاست تأمین ۵۰۰ میلیون دلار ارز که پیش‌تر مصوب و ابلاغ شده، نقش مؤثری در آرامش بازار داشته و این سیاست قطعاً ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد تلاطم و نوسان در بازار ارز حاکم شود.

همتی با اشاره به ذخایر کافی ارزی کشور تصریح کرد: ما ارز کافی برای پاسخگویی به نیازهای بازار در اختیار داریم و همان‌طور که قبلاً نیز اعلام کردم، هر میزان ارز که بازار نیاز داشته باشد، در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده تأمین خواهیم کرد و با مدیریت هوشمندانه، از بروز شوک‌های قیمتی در بازار ارز جلوگیری می‌کنیم.

وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با هرگونه اقدام مخرب در عرصه اقتصادی افزود: هر کسی که به هر نحو تلاش کند عرضه ارز کشور را مختل کند یا با ایجاد التهاب، ثبات اقتصادی را به خطر بیندازد، با اقدامات قانونی و نظارتی بانک مرکزی مواجه خواهد شد و نتیجه این اقدامات در نهایت به نفع مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین ارز واحدهای تولیدی بیان کرد: بانک مرکزی با همکاری دولت، سیاست تأمین ارز با نرخ‌های توافقی را در دستور کار دارد و در کنار آن، نظارت بر تخصیص ارز به بخش‌های مولد اقتصادی را با دقت دنبال می‌کند تا منابع ارزی کشور به بهترین شکل در مسیر رشد تولید و اشتغال هدایت شود.

همتی گفت: واحدهای تولیدی دزفول با وجود تمام چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، نشان داده‌اند که می‌توانند با تکیه بر توان داخلی، بخش قابل‌توجهی از نیازهای کشور را تأمین کنند و حمایت از این صنایع، اولویت بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و پولی است.

کد مطلب 6929537

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      3 0
      پاسخ
      مثل همیشه دروغ میگی

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