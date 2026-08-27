به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هشتمین همایش روز ملی داروسازی ایران، با حضور مدیران و مسئولان دولتی و فعالان زنجیره تأمین دارو، روز پنجشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۵ و همزمان با روز داروسازی، در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
در این همایش، رئیس سازمان غذا و دارو، معاون حقوقی ریاست جمهوری، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، رئیس انجمن داروسازان ایران، مدیران دولتی و فعالان زنجیره تأمین دارو، به همراه داروسازان، حضور داشتند.
سخنران ابتدایی همایش، مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران و دبیر اجرایی همایش بود.
وی در سخنانی کوتاه، به مشارکت سه انجمن داروسازان ایران، انجمن علمی داروسازان ایران و انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران، در برگزاری این همایش، اشاره کرد و از روسای هر سه انجمن، تقدیر کرد.
در ادامه، فرشاد هاشمیان، انجمن علمی داروسازان و خیراله غلامی، رئیس انجمن متخصصین داروسازی بالینی، در سخنانی به اهمیت جایگاه داروسازی در نظام سلامت، اشاره کردند و نکاتی را برای حاضران مطرح کردند.
دارو در تحریمها
در ادامه، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در سخنانی به ابعاد مختلف زنجیره تأمین دارو، پرداخت و گفت: برخی تصور میکنند چون دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم نیستند، تأمین آنها نیز بدون مشکل انجام میشود، اما واقعیت این است که شاید امروز برخی از شدیدترین آثار تحریم را در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تجربه میکنیم.
وی، یکی از مهمترین مشکلات در تولید و تأمین دارو را، انتقال پول عنوان کرد و افزود: برای تأمین برخی داروها و تجهیزات، بهویژه داروهای برند که الزاماً باید از شرکت یا کشور مشخصی تهیه شوند، به مسیرهای رسمی بانکی نیاز داریم. مسیر بانکی اروپا که برای این منظور اهمیت زیادی داشت، بیش از ۶ ماه است با محدودیت جدی مواجه شده و در عمل امکان انتقال پول از این مسیر وجود ندارد.
پیرصالحی گفت: بسیاری از شرکتهای بزرگ بینالمللی نیز روشهای غیررسمی انتقال پول یا مسیرهایی را که برای دور زدن تحریمها استفاده میشود، نمیپذیرند و تنها با مسیرهای بانکی رسمی کار میکنند.
مشکل حملونقل
رئیس سازمان غذا و دارو مشکل دیگر را حملونقل دانست و اظهار داشت: امروز مسیرهای مستقیم حمل کالا از بسیاری از کشورها با محدودیت مواجه شده و ناچاریم محمولهها را از مسیرهای طولانیتر و از طریق چند کشور جابهجا کنیم که این موضوع، زمان و هزینه تأمین را افزایش میدهد.
پیرصالحی افزود: در گذشته بخش عمدهای از مواد اولیه دارویی با حملونقل دریایی و هزینه کمتر وارد کشور میشد، اما با محدودیتهایی که در برخی مسیرها و بنادر جنوبی ایجاد شده، در مواردی ناچار شدهایم از مسیرهای هوایی استفاده کنیم؛ آن هم مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینهای که طبیعتاً بر هزینه تمامشده دارو اثر میگذارد.
وی با اشاره به محدودیتهای ارزی کشور گفت: امروز به جز داروهای پیوند، داروهای ناباروری و برخی داروهای مورد نیاز بیماران خاص، بخش قابل توجهی از داروهای تولیدی و وارداتی با ارز بازار تجاری تأمین میشوند و این تغییر بر قیمت دارو اثرگذار است.
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: تمام تلاش ما این بوده که اصلاح قیمت دارو با کمترین فشار ممکن بر مردم و در عین حال با حفظ توان ادامه فعالیت صنعت و داروخانهها انجام شود. وقتی نرخ ارز تغییر قابل توجهی پیدا میکند، بهطور طبیعی انتظار افزایشهای چندبرابری وجود دارد، اما تلاش شده است متوسط افزایش قیمت دارو تا حد امکان مدیریت شود.
پیرصالحی با تأکید بر ضرورت تبدیل تهدیدها به فرصت، گفت: امروز باید موضوع تجویز و مصرف منطقی دارو را که سالها درباره آن صحبت کردهایم، با جدیت بیشتری دنبال کنیم و از مصرف بیرویه دارو و تجهیزات پزشکی جلوگیری شود.
وی افزود: مصرف برخی اقلام، از جمله سرمهای تزریقی، گاهی بدون نیاز واقعی صورت میگیرد و این موضوع هزینه سنگینی را به نظام سلامت تحمیل میکند. مصرف منطقی دارو به معنای محدود کردن درمان نیست، بلکه به معنای استفاده درست، علمی و بهموقع از دارو و تجهیزات پزشکی است.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: دولت، بانک مرکزی، وزارت راه و سایر دستگاههای مسئول در تلاشاند از مسیرهای مختلف، ارز مورد نیاز تأمینکنندگان مواد اولیه و داروهای ساختهشده را فراهم کنند و همکاری نزدیکی نیز برای شناسایی مسیرهای جدید حملونقل و رساندن محمولههای مورد نیاز کشور برقرار شده است.
تأمین دارو متوقف نخواهد شد
پیرصالحی تأکید کرد: تأمین داروی کشور متوقف نخواهد شد؛ شاید با سختی بیشتر، با هزینه بالاتر و از مسیرهای پیچیدهتر، اما زنجیره تأمین داروی کشور به کار خود ادامه خواهد داد و صنعت داروی ایران اجازه نخواهد داد کمبود گسترده دارو در کشور شکل بگیرد.
وی درباره کمبودهای موجود گفت: کمبودهایی که امروز وجود دارد، در بسیاری از موارد مقطعی است و برای رفع آنها برنامهریزی شده است. محمولههای جدید در حال انتقال هستند و همکاریها برای تسریع ورود مواد اولیه ادامه دارد تا این مواد هرچه سریعتر به خطوط تولید برسند و کمبودها برطرف شود.
۷۷ همت پول داروخانهها در حساب بیمهها
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت: صنعت داروسازی ایران عمدتا خودکفا است و با وجود همه مشکلات و موانع، ذرهای نه تنها عقبنشینی کرده بلکه کارنامه بسیار درخشانی داشته است.
وی افزود: در بسیاری از حوزههای تولید دارو، با وجود تحریمها چنان خوش درخشیدهایم که الان بین ۱۰ کشور اول جهان در تولید برخی از داروهای هایتک هستیم.
کلانتری ادامه داد: تجربه دو جنگ اخیر نشان داد که وجود دانش بومی و خوداتکایی میتواند در امنیت خاطر مردم و بیماران نقش موثری داشته باشد.
رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به مشکلاتی که از ناحیه دیگر دستگاهها و سازمان ها متوجه داروخانهها می شود، گفت: ما چیز زیادی نمیخواهیم، فقط حاکمیت قانون را میخواهیم.
وی افزود: سازمانها، وزارتخانهها و کمیسیونهایی که هیچ وظیفهای در حوزه سلامت و دارو ندارند، در این حوزه دخالت میکنند و جایگاه تولیتی وزارت بهداشت زیر سوال رفته است.
کلانتری ادامه داد: رئیسجمهور دو بار در حوزه توزیع اینترنتی دارو دستور داد که وزارت ارتباطات نظرات وزارت بهداشت را دنبال کند اما متاسفانه هیچ توجهی به این دستورات نشده است.
وی افزود: شورای فضای مجازی، وزارت اقتصاد و هیات مقرراتزدایی، برداشتهای بازارمَسلَکی از حوزه دارو دارند.
کلانتری گفت: ما توقع داریم که در تعارض بین مباحث بین اقتصاد و سلامت، سلامت در اولویت قرار بگیرد.
رئیس انجمن داروسازان ایران، در ادامه به بدعهدی بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها، اشاره کرد و افزود: رئیسجمهوری دو بار دستور داده تا پرداختهای سازمانهای بیمهگر به داروخانهها باید به صورت منظم انجام شود اما به این دستورات هم بیتوجهی شده است. مدیران سازمان تامین اجتماعی، بودجه مربوط به پرداخت مطالبات حوزه دارو را صرف پرداخت حقوق بازنشستگان میکنند
وی گفت: ماهانه ۱۲ همت به بدهیهای سازمانهای بیمهگر اضافه میشود. هماکنون ۷۷ همت سرمایه همکاران داروساز ما در سازمانهای بیمهگر محبوس شده است.
کلانتری گفت: سازمان تامین اجتماعی مطالبات ما را به گروگان گرفته است و باید بابت تاخیر در پرداخت مطالبات حوزه دارو جریمه و دیرکرد پرداخت کند.
وی افزود: شورای عالی بیمه اخیرا دستور داد که بیمهها قراردادهای خود را با داروخانهها اصلاح کنند اما بیمهها تاکنون هیچ قدمی در این زمینه برنداشتهاند.
داروسازان ما افتخارات زیادی کسب کردهاند
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری، در سخنانی، گفت: داروسازان بعد از انقلاب اسلامی افتخارات زیادی کسب کردهاند و این افتخارات بیشتر هم خواهد شد.
وی با عنوان این مطلب که دولت درصدد است لایحه اصلاح برخی احکام برنامه هفتم پیشرفت را تقدیم مجلس کند، افزود: از فعالان حوزه سلامت درخواست میکنم که پیشنهادات خود را در زمینه اصلاح احکام برنامه هفتم پیشرفت ارائه کنند.
انصاری در ادامه به شرایط اقتصادی کشور، گریز زد و گفت: امروز استخوان قشر ضعیف کشور زیر تورم شدید در حال خرد شدن است اما بدانید جنگی علیه ایران تحمیل شد با هدف ایجاد قحطی، تجزیه کشور، تکه و پاره کردن کشور و برپایی جشن پیروزی نتانیاهو؛ اما ملت ایران جلوی این حرکت را گرفت.
نظر شما