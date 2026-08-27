ادعای تکراری آمریکا درباره تنگه هرمز این بار از زبان سخنگوی کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با شبکه فاکس نیوز ادعای تکراری آمریکاییها درباره تنگه هرمز را تکرار کرد.
بر اساس این گزارش، وی برای تقلیل تبعات جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران مدعی شد که تنگه هرمز باز است.
این مقام آمریکایی در ادامه ادعا کرد: ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد و وزیر خزانهداری همچنان از هر ابزار اقتصادی علیه آن استفاده میکند. عملیات خشم حماسی در تضعیف قدرت نظامی رژیم ایران موفقیت چشمگیری داشته است!
سخنگوی کاخ سفید که کشورش دارای بزرگترین زرادخانه هستهای جهان است، ضمن نادیده گرفتن تعهدات جمهوری اسلامی ایران به آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ادعا کرد: هدف اصلی رئیس جمهور این بوده و هست که اطمینان حاصل کند ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نکند!
او در ادامه نیز بدون اشاره به پیامدهای وخیم جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا و متحدانش، ادعا کرد: محاصره دریایی ایران همچنان پابرجاست و بسیار موفقیتآمیز بوده است؛ ما عملاً تنگه هرمز را کنترل میکنیم!
سخنگوی کاخ سفید همچنین با تکرار تهدیدات واهی علیه تهران گفت: ترامپ همچنان همه گزینهها را برای برخورد با ایران روی میز نگه میدارد. هنوز هیچ جدیتی از ایران در مورد مذاکرات ندیدهایم.
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