به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با تشکلهای زیستمحیطی استان تهران که با حضور شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست برگزار شد، اظهار کرد: توجه به محیطزیست از دغدغههای جدی دولت چهاردهم و رئیسجمهور است و بسیاری از مسائلی که امروز با آنها مواجهیم، مسائل یکساله و چندساله نیستند، بلکه حاصل روندهایی هستند که طی چند دهه شکل گرفتهاند.
وی با اشاره به پیچیدگی شرایط تهران افزود: تمرکز جمعیت، دانشگاهها، مراکز درمانی، خدمات، فعالیتهای اقتصادی و شبکههای حملونقل ملی در تهران، شرایط این استان را با بسیاری از نقاط کشور متفاوت کرده است؛ بهگونهای که علاوه بر جمعیت ساکن، روزانه میلیونها نفر جمعیت شناور نیز برای دریافت خدمات، اشتغال و فعالیتهای مختلف وارد تهران میشوند.
استاندار تهران یکی از واژههای مشترک در بخش قابل توجهی از مسائل استان را «بارگذاری جمعیتی» دانست و گفت: ظرفیتهای زیستی و زیرساختی تهران متناسب با چنین حجمی از جمعیت توسعه پیدا نکرده و امروز آثار آن را در آب، انرژی، حملونقل، آلودگی هوا، آموزش، درمان و سایر خدمات عمومی مشاهده میکنیم.
معتمدیان با اشاره به ادامه بارگذاریهای رسمی در استان افزود: برآوردها نشان میدهد سالانه ظرفیت سکونت دستکم حدود ۵۰۰ هزار نفر از مسیر ساختوسازهای رسمی در تهران ایجاد میشود؛ در حالی که پیش از هر بارگذاری جدید باید مشخص شود آب، مدرسه، بیمارستان، حملونقل و سایر زیرساختهای مورد نیاز آن جمعیت چگونه تأمین خواهد شد.
وی بحران آب را از جدیترین پیامدهای این وضعیت عنوان کرد و گفت: تهران شش سال متوالی خشکسالی را تجربه کرده که در دورههای آماری اخیر شرایطی کمسابقه است.
استاندار تهران افزود: در گذشته بخش عمده آب تهران از منابع سطحی و سدها تأمین و حدود ۳۰ درصد از منابع زیرزمینی برداشت میشد، اما طی سالهای اخیر این نسبت تغییر کرده و وابستگی به منابع زیرزمینی بهشدت افزایش یافته است؛ روندی که ادامه آن نمیتواند پایدار باشد.
معتمدیان با اشاره به اقدامات دولت برای تأمین آب تهران گفت: پروژه انتقال آب از غرب با پیگیری رئیسجمهور و همکاری دستگاههای مسئول با شتاب بیشتری دنبال شد تا بخشی از شرایط اضطراری تأمین آب مدیریت شود، اما راهحل بلندمدت تهران فقط اجرای پروژه انتقال آب نیست و باید همزمان مصرف، بارگذاری جمعیتی و شیوه توسعه استان اصلاح شود.
استاندار تهران توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی دیگر از محورهای جدی مدیریت استان دانست و اظهار کرد: پیش از دولت چهاردهم ظرفیت نیروگاههای خورشیدی تهران حدود ۲۳ مگاوات بود که با شتاب گرفتن پروژهها، ظرفیت استان به حدود ۴۰۰ مگاوات رسیده یا در آستانه تکمیل این ظرفیت قرار دارد؛ رشدی که در مدت کوتاه، نزدیک به ۲۰ برابر ظرفیت گذشته است.
وی افزود: توسعه انرژی خورشیدی در تهران تنها به نیروگاههای بزرگ محدود نشده و الگوهای متنوعی از شهرکهای صنعتی تا مدارس، مساجد، مراکز درمانی، بخش کشاورزی و تولید پراکنده در دستور کار قرار گرفته است.
معتمدیان همچنین به افتتاح نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی شهرک صنعتی شمسآباد و توسعه پروژههای مشابه در سایر شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: این مسیر علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، میتواند در کاهش آلایندگی و افزایش تابآوری زیرساختهای استان نیز مؤثر باشد.
استاندار تهران حملونقل عمومی را از محورهای مؤثر در کاهش مصرف سوخت، ترافیک و آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: توسعه استفاده از ظرفیت موجود شبکه ریلی برای شهرستانهای استان و تقویت حملونقل عمومی حومهای بهطور جدی دنبال شده است.
وی افزود: سالها بخش مهمی از توسعه حملونقل عمومی در تهران به محدوده شهر تهران معطوف بوده، در حالی که شهرستانهای پرتراکم غرب، جنوب و شرق استان نیز نیازمند زیرساختهای حملونقل عمومی کارآمد هستند و توسعه این شبکه میتواند آثار مستقیمی بر کاهش سفر با خودروی شخصی و آلایندگی داشته باشد.
معتمدیان در پایان با استقبال از مشارکت تشکلهای زیستمحیطی گفت: استانداری تهران آمادگی دارد ارتباط با تشکلها را از جلسات عمومی به نشستهای تخصصی و مسئلهمحور ارتقا دهد و برای هر موضوع، دستگاههای مسئول در کنار تشکلها و متخصصان قرار گیرند.
وی نقش مردم را یکی از ارکان حل مسائل زیستمحیطی دانست و افزود: دولت به تنهایی قادر به حل همه مسائل پیچیده تهران نیست و مشارکت شهروندان، دانشگاهها، متخصصان و سازمانهای مردمنهاد باید به بخشی از نظام تصمیمسازی و اجرای راهحلها تبدیل شود.
استاندار تهران همچنین بر تدوین و تکمیل برنامههای تابآوری استان با مشارکت دستگاههای تخصصی و استفاده از ظرفیت تشکلها تأکید کرد و گفت: سلامت مردم و کیفیت زیست در تهران موضوعی حاشیهای نیست؛ یکی از اصلیترین شاخصهای حکمرانی و توسعه پایدار پایتخت است.
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