تلاش ترامپ برای پاکسازی مخالفان در دستگاه اطلاعاتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک به شبکه «المیادین» گفتند که یک گزارش جدید با طبقهبندی «فوقمحرمانه» از تشدید روند تضعیف دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، دو کمیته امنیت داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا این گزارش را تهیه کردهاند و در آن به برکناری شمار قابلتوجهی از مدیران و کارشناسان دفتر مدیر اطلاعات ملی اشاره شده است؛ افرادی که در میان آنها متخصصان حوزههای روسیه، چین و اتحادیه اروپا نیز حضور دارند.
منابع دیپلماتیک همچنین از احتمال اخراج حدود ۴۰۰ کارمند دیگر این دفتر خبر دادهاند؛ اقدامی که میتواند کارکنان مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا را نیز شامل شود.
به گفته این منابع، تغییرات تنها به ساختار نیروی انسانی محدود نشده و گزارشها و تحلیلهای اطلاعاتی درباره جنگ با ایران نیز دستخوش تغییر شده است؛ تغییراتی که در راستای خواستههای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، صورت گرفته است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که پیش از این نیز شمار کارکنان دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در دوره ریاست «تولسی گابارد» از حدود ۲ هزار نفر به نزدیک ۱۳۰۰ نفر کاهش یافته بود.
مخالفان دولت ترامپ در کنگره معتقدند که این تغییرات با هدف کنار گذاشتن مخالفان رئیسجمهور، بهویژه افرادی که درباره رویکرد آمریکا در قبال روسیه و ایران دیدگاه متفاوتی دارند، انجام میشود.
منابع دیپلماتیک تأکید کردهاند که ادامه این روند میتواند بر توانمندیهای تحلیلی و اطلاعاتی دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا و نحوه ارائه ارزیابیهای اطلاعاتی به کاخ سفید تأثیر بگذارد.
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