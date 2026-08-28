«مهمانی امت احمد» فرصتی برای معرفی فرهنگ و هنر بیجار است

زهرا پاشاپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار سال است در «مهمانی امت احمد» از بیجار حضور داریم و امسال نیز در بخشهای فرهنگی، پذیرایی و صنایع دستی فعالیت میکنیم.
وی افزود: در بخش پذیرایی با شلهزرد از مهمانان این جشن پذیرایی میکنیم و در کنار آن، غرفه صنایع دستی نیز برپا شده است تا بخشی از هنر و توانمندیهای مردم بیجار به بازدیدکنندگان معرفی شود.
این فعال فرهنگی و مذهبی عنوان کرد: در غرفه صنایع دستی، محصولاتی از جمله فرش و گلیم بیجار عرضه شده و تلاش کردهایم گوشهای از هنر اصیل و ظرفیتهای فرهنگی این شهرستان را در «مهمانی امت احمد» به نمایش بگذاریم.
پاشاپور خاطرنشان کرد: این جشن مردمی فرصت ارزشمندی برای کنار هم قرار گرفتن مردم و معرفی فرهنگ و داشتههای بومی مناطق مختلف کردستان است.
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