زیبا خان‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین سال است که در مهمانی امت احمد(ص) حضور دارم و تلاش می‌کنم در این برنامه در کنار مردم باشم و خدمات مشاوره‌ای ارائه کنم.

وی افزود: مشاوره در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل خانوادگی، تحصیلی، اعتیاد، طلاق و دیگر موضوعات مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود.

این مشاور خانوادگی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات افراد با گفت‌وگو و دریافت راهنمایی تخصصی می‌تواند در مسیر درست قرار گیرد، ادامه داد: حضور مشاوران در چنین برنامه‌هایی این فرصت را فراهم می‌کند که مردم بدون تشریفات و در فضایی صمیمی درباره مسائل و دغدغه‌های خود صحبت کنند.

خان‌محمدی هدف خود از حضور در مهمانی امت احمد(ص) را خدمت به مردم و کمک به خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: در کنار جشن و برنامه‌های فرهنگی، می‌توان با ارائه خدمات مشاوره‌ای گامی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده برداشت.

وی خاطرنشان کرد: مهمانی امت احمد(ص) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و همین حضور گسترده، فرصت مناسبی برای ارتباط مستقیم با خانواده‌ها و پاسخگویی به بخشی از نیازهای آنان فراهم کرده است.