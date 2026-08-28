زیبا خانمحمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین سال است که در مهمانی امت احمد(ص) حضور دارم و تلاش میکنم در این برنامه در کنار مردم باشم و خدمات مشاورهای ارائه کنم.
وی افزود: مشاوره در زمینههای مختلف از جمله مسائل خانوادگی، تحصیلی، اعتیاد، طلاق و دیگر موضوعات مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی به مراجعهکنندگان ارائه میشود.
این مشاور خانوادگی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات افراد با گفتوگو و دریافت راهنمایی تخصصی میتواند در مسیر درست قرار گیرد، ادامه داد: حضور مشاوران در چنین برنامههایی این فرصت را فراهم میکند که مردم بدون تشریفات و در فضایی صمیمی درباره مسائل و دغدغههای خود صحبت کنند.
خانمحمدی هدف خود از حضور در مهمانی امت احمد(ص) را خدمت به مردم و کمک به خانوادهها عنوان کرد و گفت: در کنار جشن و برنامههای فرهنگی، میتوان با ارائه خدمات مشاورهای گامی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت بنیان خانواده برداشت.
وی خاطرنشان کرد: مهمانی امت احمد(ص) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود و همین حضور گسترده، فرصت مناسبی برای ارتباط مستقیم با خانوادهها و پاسخگویی به بخشی از نیازهای آنان فراهم کرده است.
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