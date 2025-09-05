خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: جشن امت احمد در سنندج امسال با حضور گسترده مردم از سنین مختلف، فضایی بینظیر و پرانرژی را ایجاد کرد.
از اولین ساعات بعد از ظهر، خیابانها و مسیرهای منتهی به محل برگزاری جشن مملو از خانوادهها و جوانانی بود که با لبخند و شور و اشتیاق در کنار هم جمع شده بودند.
این جشن بزرگ امسال نیز با مشارکت دهها موکب و غرفه فرهنگی، خدماتی، هنری و غذایی برگزار شد و هر غرفه با فعالیتهای متنوع خود، جلوهای از محبت و ارادت به اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشت.
غرفههایی که هم پذیرایی با نذریهای گرم داشتند و هم خدمات مشاوره، فرهنگی و آموزشی به بازدیدکنندگان ارائه کردند.
اینجا خدمترسانی با عشق و انگیزه است
در میان غرفههای حاضر در این جشن بزرگ غرفه «محمد امین» با ارائه شلهزرد و چای، مهمانان را پذیرایی میکند و عطر همدلی را در خیابان پخش میکند.
مسئول این غرفه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال برای اولین بار توفیق پیدا کرده این تا در این جشن بزرگ خدمتگذار مردم باشیم.
مریم ظاهری افزود: استقبال گسترده مردم باعث شده تمام خادمان با انگیزه و انرژی بیشتری خدمترسانی کنند و هر زائر خاطرهای خوش از جشن با خود ببرد.
وی ادامه داد: از هفتهها قبل برای حضور در این مراسم برنامهریزی داشتیم تا خدمات متنوع و با کیفیت به مهمانان جشن پیامبر (ص) ارائه شود.
ارائه خدمت سنجش سلامت به پنج هزار نفر
یکی از اقدامات خوب این مهمانی بزرگ برپایی غرفههای غرفه سلامت است که با همت سرخ پوشان جمعیت هلال احمر شهرستان بیجار برپا شده است.
سجاد سحری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه خدمات پزشکی به مراجعان جشن مهمانی امت احمد (ص) اظهار کرد: در این غرفه خدمات پزشکی به مراجعان ارائه میشود.
وی افزود: خدمات ارائه شده شامل سنجش قند خون، فشار خون، اکسیژن خون و قد و وزن است که همه مردم میتوانند در این مراسم جشن از این خدمات بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: تمامی خدمات پزشکی غرفه سلامت جشن بزرگ مهمانی امت احمد (ص) در سنندج رایگان است.
سحری اظهار کرد: این سومین سال حضور ما در جشن است و هدف اصلی فراهم کردن امنیت و سلامت بازدیدکنندگان و آموزش مهارتهای حیاتی به آنها است.
شور و شعف مردم دیدنی است، همه به عشق پیامبر رحمت آمدهاند
یکی از بازدیدکنندگان جشن بیان کرد: هر سال که در این جشن شرکت میکنم، حس میکنم مردم در کنار هم متحدتر و مهربانتر شدهاند.
مهری عباسی افزود: دیدن حضور پرشور خانوادهها و لبخند کودکان در غرفههای مختلف، حال و هوای جشن را بسیار دلنشین کرده است.
این شهروند کردستانی تاکید کرد: من برای اولین بار است که در این مهمانی شرکت میکنم و تصور نمیکردم که این جشن تا این اندازه بزرگ و مردمی باشد.
وی تاکید کرد: نشان دادن وحدت بین شیعه و سنی بزرگترین درسی است که این جشن دارد.
امروز پیام مهربانی کردها به دنیا مخابره شد
کمی جلو تر پدری را میبینی که فرزند خود را بر دوش خود قرار داده تا از دیدن فضای جشن غافل نشود.
این پدر کردستانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من سومین سال متوالی است که در جشن امت احمد شرکت میکنم و هر سال بر شکوه این جشن افزوده میشود.
محمد کریمی گفت: شادی و انرژی که از فضای جشن دریافت میکنم، تجربهای متفاوت و فراموشنشدنی است.
وی ادامه داد: حضور مهمانان مطرح کشوری و غرفههای مخصوص کودک شادی را در دل کودکان ما ایجاد کرده است و در این مهمانی برای هر کسی برنامهای تدارک دیده شده است.
جشن امت احمد در سنندج امسال بار دیگر ثابت کرد که این مراسم نه تنها فرصتی برای پذیرایی با نذریهای رنگارنگ، بلکه مجالی برای تجلی همدلی، محبت و ارادت مردم به اهلبیت (ع) است.
شور و شعف مردم، لبخند کودکان، همکاری خادمان و تلاش غرفهها، جشن را به تجربهای معنوی و خاطرهانگیز تبدیل کرده است.
این جشن، پیام همدلی، خدمت و محبت را در دل جامعه جاری میکند و یادآور میشود که حضور هر فرد در این مهمانی، سهمی از یک تجربه جمعی بزرگ است که وحدت، محبت و عشق به اهلبیت (ع) را در دلها نهادینه میکند.
