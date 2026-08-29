فرماندار کلیبر: توسعه گردشگری و کشاورزی اولویت اصلی شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی صبح شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای دولت و تبیین عملکرد یکساله دولت در شهرستان کلیبر، با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: دولت پزشکیان با شعار «وفاق» و در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی، تحریمهای شدید و جنگهای نیابتی مواجه بوده، تلاش کرده است روند ارائه خدمات به مردم متوقف نشود.
وی افزود: آنچه موجب ناکامی دشمن در دستیابی به اهدافش شد، وفاق و همدلی میان مردم، میدان و مسئولان بود و این سرمایه باید تقویت شود.
کلیبر رتبه نخست تولید کلزا و علوفه استان را دارد
فرماندار کلیبر با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان گفت: کلیبر در تولید گندم رتبه دوم و در تولید کلزا، نباتات و علوفه رتبه نخست آذربایجانشرقی را دارد.
محمدی افزود: امسال بیش از ۱۳ هزار تن گندم به صورت تضمینی و یک هزار و ۱۰۰ تن کلزا به شکل توافقی در شهرستان خریداری شده است.
وی تأکید کرد: توسعه کشاورزی و جذب سرمایهگذار در این بخش از اولویتهای شهرستان است و تکمیل سد پیغام میتواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی و باغی کلیبر و روستاهای اطراف داشته باشد.
حضور هفتگی ۱۵ هزار گردشگر در کلیبر
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری کلیبر اظهار کرد: هر هفته بیش از ۱۵ هزار گردشگر در مناطق گردشگری شهرستان حضور پیدا میکنند و تلاش شده خدماترسانی به آنان با کمترین مشکل انجام شود.
فرماندار کلیبر گفت: هتل مارال، مجتمع گردشگری بهشت شبهای کلیبر، اردوگاه گردشگری کوهسار و بومگردی همتی در آستانه بهرهبرداری هستند و احداث هتل یاز سئحراما نیز در دست اجراست.
محمدی افزود: جذب سرمایهگذار در حوزه گردشگری با جدیت دنبال میشود و امیدواریم طرح احداث تلهکابین کلیبر نیز با پیشرفت مذاکرات با سرمایهگذار به مرحله اجرا برسد.
تلاش برای تقویت سرمایه اجتماعی
وی با اشاره به پیگیری مسائل مربوط به تقسیمات کشوری گفت: تعیین کد آبادی برخی روستاها و قشلاقات و احیای روستاهای خالی از سکنه از جمله موضوعات پیگیریشده در شهرستان است.
فرماندار کلیبر افزود: برای تقویت سرمایه اجتماعی، نشستهای متعددی با جوانان، بانوان، معتمدان و ریشسفیدان، فعالان سیاسی و اجتماعی، فعالان فضای مجازی، روحانیون، مداحان و تشکلهای مردمی برگزار شده است تا مسائل و مطالبات مردم از نزدیک بررسی شود.
برگزاری جشنواره مشترک زغالاخته و سماق در تبریز
محمدی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی کلیبر گفت: جشنوارههای ورنی، هارنا و زغالاخته و نمایشگاههای صنایع دستی و کسبوکارهای خرد و خانگی در شهرستان برگزار شده است.
وی افزود: برای نخستین بار جشنواره مشترک زغالاخته و سماق در تبریز برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی و گردشگری کلیبر است.
۱۲۵ پروژه در کلیبر آماده افتتاح است
فرماندار کلیبر با اشاره به پروژههای عمرانی شهرستان اظهار کرد: پروژههای کلیدی مانند مجتمع فرهنگی و هنری، سد پیغام، فاز دوم آبرسانی از ارس، مدرسه مهدیه شهدا و تعریض و دوباندهسازی محور کلیبر-اهر متوقف نشدهاند.
وی گفت: در هفته دولت امسال بیش از ۱۲۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان آماده افتتاح و بهرهبرداری است.
محمدی افزود: دو خانه بهداشت، سه پروژه گردشگری، ۲۳ کیلومتر روکش آسفالت، کارگاه تولید محصولات پلیمری، دکل مخابراتی، دو زمین چمن مصنوعی و طرح تأمین آب شرب یک روستا از جمله این پروژههاست.
مطالبات شهرستان باید در اولویت قرار گیرد
وی با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات عمومی شهرستان گفت: حدود ۲۰ سال است در فرمانداری فعالیت میکنم و متأسفانه بخش قابل توجهی از مراجعات و مطالبات در گذشته شخصی بود، در حالی که باید منافع عمومی و توسعه شهرستان در اولویت قرار گیرد.
فرماندار کلیبر تأکید کرد: طی یک سال آینده پروژههای مهمی که جزو مطالبات شهرستان هستند به بهرهبرداری خواهند رسید و پیگیری برای جذب سرمایهگذار در حوزههای گردشگری و کشاورزی ادامه خواهد داشت.
محمدی گفت: پیگیری مطالبات و امور شهرستان را با جدیت ادامه میدهم و مدیران نیز باید در برابر مسائل و مطالبات مردم پاسخگو باشند.
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