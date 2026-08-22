به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری نخستین جشنواره مشترک سماق و زغال‌اخته شهرستان‌های هوراند، کلیبر و خداآفرین در تبریز خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی شهرستان‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازار محصولات روستایی برگزار می‌شود.

وی افزود: آذربایجان شرقی از ظرفیت قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی و بومی برخوردار است و سماق و زغال‌اخته از جمله محصولات شاخص مناطق هوراند، کلیبر و خداآفرین به شمار می‌روند.

مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت معرفی و بازاریابی مناسب محصولات روستایی گفت: کیفیت تولیدات روستایی استان قابلیت رقابت در بازارهای بزرگ را دارد، اما برای دستیابی به این بازارها باید در زمینه معرفی، برندسازی و بازاریابی اقدامات بیشتری انجام شود.

خدابخش ادامه داد: برگزاری جشنواره‌های تخصصی فرصتی برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف استان است.

وی تکمیل زنجیره تولید و عرضه را از دیگر اهداف این رویداد عنوان کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا محصولات روستایی از مرحله تولید عبور کرده و با فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی مناسب به محصولی اقتصادی و درآمدزا تبدیل شوند.

مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان، حرکت تولیدات روستایی از معیشت‌محوری به سمت تولید اقتصادی و صادرات‌محور است و در این مسیر حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی بازاررسانی محصولات اهمیت ویژه‌ای دارد.

گفتنی است نخستین جشنواره مشترک سماق و زغال‌اخته شهرستان‌های هوراند، کلیبر و خداآفرین روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه در عمارت کلاه‌فرنگی تبریز برگزار می‌شود.