به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش عصر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران از برگزاری نخستین جشنواره مشترک سماق و زغالاخته شهرستانهای هوراند، کلیبر و خداآفرین در تبریز خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای تولیدی شهرستانها، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازار محصولات روستایی برگزار میشود.
وی افزود: آذربایجان شرقی از ظرفیت قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی و بومی برخوردار است و سماق و زغالاخته از جمله محصولات شاخص مناطق هوراند، کلیبر و خداآفرین به شمار میروند.
مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت معرفی و بازاریابی مناسب محصولات روستایی گفت: کیفیت تولیدات روستایی استان قابلیت رقابت در بازارهای بزرگ را دارد، اما برای دستیابی به این بازارها باید در زمینه معرفی، برندسازی و بازاریابی اقدامات بیشتری انجام شود.
خدابخش ادامه داد: برگزاری جشنوارههای تخصصی فرصتی برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین معرفی ظرفیتهای مناطق مختلف استان است.
وی تکمیل زنجیره تولید و عرضه را از دیگر اهداف این رویداد عنوان کرد و گفت: باید زمینهای فراهم شود تا محصولات روستایی از مرحله تولید عبور کرده و با فرآوری، بستهبندی، برندسازی و بازاریابی مناسب به محصولی اقتصادی و درآمدزا تبدیل شوند.
مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان، حرکت تولیدات روستایی از معیشتمحوری به سمت تولید اقتصادی و صادراتمحور است و در این مسیر حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی بازاررسانی محصولات اهمیت ویژهای دارد.
گفتنی است نخستین جشنواره مشترک سماق و زغالاخته شهرستانهای هوراند، کلیبر و خداآفرین روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه در عمارت کلاهفرنگی تبریز برگزار میشود.
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