به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شامگاه پنجشنبه در آیین نخستین جشنواره زغال‌اخته و سماق شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند اظهار کرد: برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری منطقه قره‌داغ و همچنین حمایت عملی از باغداران و تولیدکنندگان محلی است.

وی با اشاره به تولید سالانه حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تن زغال‌اخته در شهرستان کلیبر افزود: بخش قابل توجهی از این محصول به صورت خام به بازار عرضه می‌شود، در حالی که ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری می‌تواند ارزش افزوده تولیدات باغی را افزایش داده و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای درآمد باغداران شود.

فرماندار کلیبر ادامه داد: تولید محصولاتی مانند آبمیوه، لواشک، مربا، خشکبار و سایر فرآورده‌های غذایی و دارویی از زغال‌اخته و سماق، ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی در شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند محسوب می‌شود.

وی بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی از تولیدکنندگان منطقه تأکید کرد و گفت: جشنواره‌ها نباید صرفاً به معرفی محصولات محدود شوند، بلکه باید بستری برای ارتباط مستقیم باغداران با سرمایه‌گذاران، فعالان صنایع غذایی و بازار مصرف باشند.

محمدی همچنین تأمین آب پایدار باغات را یکی از مطالبات مهم مردم و باغداران شهرستان دانست و اظهار کرد: تکمیل سد پیغام‌چای از مطالبات جدی منطقه است و تلاش می‌شود این طرح تا مهرماه به بهره‌برداری برسد تا از سال آینده بخشی از نیاز آبی باغات منطقه تأمین شود.

وی افزود: بهره‌برداری از سد پیغام‌چای می‌تواند با افزایش بهره‌وری تولید، به پایداری باغداری و کاهش دغدغه‌های آبی کشاورزان منطقه کمک کند.

فرماندار کلیبر در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی ارسباران از گردشگران خواست در سفر به این منطقه، الزامات حفاظت از محیط‌زیست را رعایت کنند و گفت: جنگل‌ها، مراتع و طبیعت کم‌نظیر ارسباران سرمایه‌ای ارزشمند و امانتی برای نسل‌های آینده است و حفاظت از آن به همکاری مردم، گردشگران و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

نخستین جشنواره زغال‌اخته و سماق شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند با هدف معرفی محصولات باغی منطقه، حمایت از تولیدکنندگان محلی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری ارسباران در شهرستان کلیبر برگزار شد.